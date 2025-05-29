Сотрудники нацпарка «Башкирия» едва не превратились в обед для медвежьей семейки

Работники национального парка «Башкирия» впритык столкнулись с медвежьей семьёй, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники парка спокойно шли по своим делам, когда вдруг оказались в 30 метрах от мамаши с тремя медвежатами.

Первое, что пришло в голову — замереть. И правильно сделали. Любое резкое движение могло превратить обычный рабочий день в сводку происшествий. В руках у людей были только фотоаппараты, но именно они и спасли ситуацию.

Щелчки затвора заставили медведицу встать на задние лапы и попытаться понять, что тут происходит. А когда ветер донёс до неё запах людей — всё семейство решило ретироваться.

Кстати, таких встреч в парке стало больше. Медведи рано проснулись из-за тёплой весны и теперь активно осваивают территорию. За месяц уже четыре раза косолапые выходили к туристическим тропам.

Администрация парка в очередной раз напоминает: медведи — это не плюшевые игрушки из детского сада. Даже мирно купающаяся мамаша может за секунду превратиться в машину для убийств, если решит, что её детям что-то угрожает.