Главная » Новости
22

Сотрудники нацпарка «Башкирия» едва не превратились в обед для медвежьей семейки

©нацпарк "Башкирия"

Работники национального парка «Башкирия» впритык столкнулись с медвежьей семьёй, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники парка спокойно шли по своим делам, когда вдруг оказались в 30 метрах от мамаши с тремя медвежатами.

Первое, что пришло в голову — замереть. И правильно сделали. Любое резкое движение могло превратить обычный рабочий день в сводку происшествий. В руках у людей были только фотоаппараты, но именно они и спасли ситуацию.

медведица с медвежатами
©нацпарк «Башкирия»

Щелчки затвора заставили медведицу встать на задние лапы и попытаться понять, что тут происходит. А когда ветер донёс до неё запах людей — всё семейство решило ретироваться.

Кстати, таких встреч в парке стало больше. Медведи рано проснулись из-за тёплой весны и теперь активно осваивают территорию. За месяц уже четыре раза косолапые выходили к туристическим тропам.

медведица встала на задние лапы
©нацпарк «Башкирия»

Администрация парка в очередной раз напоминает: медведи — это не плюшевые игрушки из детского сада. Даже мирно купающаяся мамаша может за секунду превратиться в машину для убийств, если решит, что её детям что-то угрожает.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.