Солистка AY YOLA оказалась в престижном рейтинге Forbes «30 до 30»

Forbes включил солистку группы AY YOLA Адель Шайхитдинову в престижный список самых перспективных россиян моложе 30 лет. 25-летняя башкирская исполнительница попала в категорию «Музыка» седьмого ежегодного рейтинга издания.

Триумф девушки связан с феноменальным успехом композиции Homay, выпущенной в марте текущего года. Трек мгновенно завирусился в соцсетях и покорил тюркоязычную аудиторию по всему миру. За первую неделю песня собрала свыше миллиона прослушиваний.

География популярности композиции поражает масштабами. Homay ворвался в топ-10 российских чартов, занял пятое место в Узбекистане и Азербайджане, а в Казахстане и вовсе возглавил музыкальные рейтинги. Пик славы пришелся на конец марта, когда трек попал в пятерку мирового чарта Shazam, обойдя даже новинку Леди Гаги Abracadabra.

Творческий путь Адель начался в 2010 году в семейном дуэте Musume вместе с отцом Русланом Шайхитдиновым. Уникальный стиль коллектива сформировался на стыке башкирского фольклора и электронной музыки. В 2024-м артистка объединилась с Ринатом Рамазановым, создав проект AY YOLA.

Группа черпает вдохновение в башкирском эпосе «Урал-батыр», превращая древние сказания в современные этно-поп композиции. Отрывки их треков массово используются для создания коротких видео в TikTok и переводятся на множество языков — от узбекского до турецкого.

Рейтинг Forbes «30 до 30» традиционно выявляет самых ярких молодых деятелей в десяти номинациях. В этом году на участие подали заявки рекордные 800 человек. Основными критериями отбора стали возраст до 30 лет, профессиональные достижения и конкурентоспособность на российском и мировом уровнях.