Соль-Илецк меняет график работы для туристов из Уфы

Солёные озёра в Соль-Илецке, излюбленное место отдыха жителей Уфы, объявили о новом графике. С 7 июля курорт будет работать дольше

Популярный у жителей Уфы и всей Башкирии курорт в Соль-Илецке сделал важное объявление для всех, кто планирует поездку этим летом. С 7 июля по 31 августа 2025 года территория знаменитых Солёных озёр будет открыта для посетителей с 8:00 до 22:00. Кассы курорта также переходят на удлинённый график и будут работать с 8:00 до 21:00.

Это существенное изменение по сравнению с предыдущим режимом, когда доступ на территорию был возможен лишь с 9:00 до 20:00. Таким образом, отдыхающие получают три дополнительных часа для процедур и отдыха на свежем воздухе.

Соль-Илецк в Оренбургской области давно стал туристической меккой для жителей соседней Башкирии благодаря своим уникальным озёрам с высокой концентрацией соли. По данным исследований, солёность воды в некоторых из них достигает 200-220 граммов на литр. Для сравнения, в Чёрном море этот показатель составляет всего около 17 г/л, а в знаменитом Мёртвом море — около 340 г/л.

Эксперты объясняют такую высокую солёность геологическими особенностями местности и активным испарением воды в жаркий летний период. Растворённые в воде соли и микроэлементы, по их словам, оказывают лечебное воздействие на организм человека.

Интересный факт, который ранее отмечали СМИ: отдыхающие на Солёных озёрах, сами того не зная, способствуют распространению рачков Artemia salina, которые обитают в этих водоёмах.