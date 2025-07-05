Соль-Илецк меняет график работы для туристов из Уфы

Солёные озёра в Соль-Илецке, излюбленное место отдыха жителей Уфы, объявили о новом графике. С 7 июля курорт будет работать дольше ©Imagen
Популярный у жителей Уфы и всей Башкирии курорт в Соль-Илецке сделал важное объявление для всех, кто планирует поездку этим летом. С 7 июля по 31 августа 2025 года территория знаменитых Солёных озёр будет открыта для посетителей с 8:00 до 22:00. Кассы курорта также переходят на удлинённый график и будут работать с 8:00 до 21:00.
Это существенное изменение по сравнению с предыдущим режимом, когда доступ на территорию был возможен лишь с 9:00 до 20:00. Таким образом, отдыхающие получают три дополнительных часа для процедур и отдыха на свежем воздухе.
Соль-Илецк в Оренбургской области давно стал туристической меккой для жителей соседней Башкирии благодаря своим уникальным озёрам с высокой концентрацией соли. По данным исследований, солёность воды в некоторых из них достигает 200-220 граммов на литр. Для сравнения, в Чёрном море этот показатель составляет всего около 17 г/л, а в знаменитом Мёртвом море — около 340 г/л.
Эксперты объясняют такую высокую солёность геологическими особенностями местности и активным испарением воды в жаркий летний период. Растворённые в воде соли и микроэлементы, по их словам, оказывают лечебное воздействие на организм человека.
Почему все так носятся с этим Соль-Илецком? Это правда «русское Мёртвое море» или просто раскрученный бренд?
Это не просто бренд, а уникальное природное явление. Главное озеро, Развал, — это бывший соляной карьер, который затопило ещё в начале XX века. Концентрация соли в нём достигает 220 граммов на литр, что почти в 13 раз больше, чем в Чёрном море. Поэтому вода действительно держит вас на плаву, как в знаменитом израильском аналоге. Курорт официально считается национальным достоянием России.
А лечебный эффект реальный или это самовнушение?
Эффект вполне реальный и подтверждённый. Местные озёра помогают при целом списке заболеваний:
- Кожные болезни: псориаз, детская экзема, атопический дерматит (но только вне стадии обострения).
- Опорно-двигательный аппарат: артриты, остеохондроз, последствия травм.
- Нервная система: неврозы, реабилитация после травм.
После купания на коже остаётся «соляной плащ», который продолжает терапевтическое воздействие, поэтому его не рекомендуют смывать хотя бы полчаса.
Звучит как панацея. Есть какие-то противопоказания, или можно ехать всем?
Вот здесь нужно быть предельно осторожным. Список противопоказаний довольно внушительный, и самолечение может навредить. Поездка категорически не рекомендуется при:
- Любых опухолях и новообразованиях.
- Серьёзных заболеваниях сердца (гипертония выше II стадии, ишемическая болезнь).
- Болезнях почек с нарушением их функций.
- Сахарном диабете, эпилепсии и туберкулёзе.
Перед поездкой обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Даже здоровым людям не советуют находиться в воде дольше 15–20 минут за один раз.
Я читал отзывы в интернете. Одни в восторге, другие пишут про грязь и толпы. Где правда?
Правда, как обычно, посередине. Соль-Илецк — это место с компромиссами. С одной стороны, уникальные лечебные озёра, аналогов которым в России мало. С другой — огромный наплыв туристов, особенно в пик сезона. Многие жалуются на толпы, как на черноморском побережье, дорогие и не всегда качественные обеды, ледяную воду в душевых и общую нехватку сервиса. Сюда едут за здоровьем, а не за пятизвёздочным комфортом.
Что ещё есть в этом городе, кроме озёр? И правда ли, что там находится самая страшная тюрьма России?
Да, Соль-Илецк — город контрастов. Здесь на нескольких квадратных километрах соседствуют три несочетаемые вещи: курорт, крупнейшее в России предприятие по добыче соли «Руссоль» и знаменитая колония для пожизненно осуждённых «Чёрный дельфин». А ещё город считается арбузной столицей России — говорят, каждый третий арбуз в стране выращен здесь. Так что, помимо озёр, можно сходить в краеведческий музей, где есть реконструкция соляной шахты XIX века, или посетить местную бахчу в сезон.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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