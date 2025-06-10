«Сохраняйте спокойствие»: беспилотники атаковали соседние с Башкирией районы

Системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника над территорией Татарстана утром 10 июня. Атаке подверглись Нижнекамский и Елабужский районы, расположенные примерно в 230 километрах от границ Башкирии.

Воздушная тревога началась глубокой ночью — первые предупреждения МЧС разослало в 3:20. Через полтора часа ведомство сообщило об угрозе для аэропорта Бегишево в Нижнекамске. К утру режим беспилотной опасности распространился на воздушные гавани Казани и Нижнекамска.

Радмир Беляев, глава Нижнекамского района, подтвердил успешное уничтожение БПЛА над городом. Все экстренные службы отработали слаженно, технологические процессы промышленных предприятий продолжились в штатном режиме. Мэр призвал горожан сохранять спокойствие и опираться исключительно на официальную информацию.

Аналогичную ситуацию зафиксировали в Елабуге, где Рустем Нуриев сообщил об отражении атаки беспилотника. Угроз для местного населения не возникло. Очевидцы наблюдали, как дроны летели на малой высоте над рекой Камой перед их уничтожением.

Авиасообщение парализовало по всей стране — ограничения ввели в аэропортах Саратова, Ижевска, Кирова, Самары, Тамбова, Санкт-Петербурга, Калуги и Москвы. Казанский аэропорт прекратил работу с 3:35, нижнекамский — около пяти утра.

По данным телеграм-канала Shot, в атаке участвовали беспилотники типа «Лютый» и «Бобер». Обломки упали в лесополосу без причинения ущерба. Это уже второй случай за неделю — 9 июня в Татарстане также объявляли режим беспилотной опасности.