«Сохраняйте спокойствие»: беспилотники атаковали соседние с Башкирией районы

Воздушная тревога началась глубокой ночью — первые предупреждения МЧС разослало в 3:20. Через полтора часа ведомство сообщило об угрозе для аэропорта Бегишево в Нижнекамске. К утру режим беспилотной опасности распространился на воздушные гавани Казани и Нижнекамска.
Радмир Беляев, глава Нижнекамского района, подтвердил успешное уничтожение БПЛА над городом. Все экстренные службы отработали слаженно, технологические процессы промышленных предприятий продолжились в штатном режиме. Мэр призвал горожан сохранять спокойствие и опираться исключительно на официальную информацию.
Аналогичную ситуацию зафиксировали в Елабуге, где Рустем Нуриев сообщил об отражении атаки беспилотника. Угроз для местного населения не возникло. Очевидцы наблюдали, как дроны летели на малой высоте над рекой Камой перед их уничтожением.
Авиасообщение парализовало по всей стране — ограничения ввели в аэропортах Саратова, Ижевска, Кирова, Самары, Тамбова, Санкт-Петербурга, Калуги и Москвы. Казанский аэропорт прекратил работу с 3:35, нижнекамский — около пяти утра.
По данным телеграм-канала Shot, в атаке участвовали беспилотники типа «Лютый» и «Бобер». Обломки упали в лесополосу без причинения ущерба. Это уже второй случай за неделю — 9 июня в Татарстане также объявляли режим беспилотной опасности.
Статистика атак дронов на российские регионы демонстрирует устойчивый рост: в 2025 году среднесуточное количество прилетов составляет 25 беспилотников против девяти в 2024 году. За период с мая текущего года зафиксированы масштабные атаки с участием сотен БПЛА — 25 мая над 12 регионами перехватили 95 дронов за одну ночь.