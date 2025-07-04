Снял шляпу: гроза звёзд Соседов неожиданно похвалил AY YOLA

Главный хейтер эстрады Сергей Соседов нашёл новых фаворитов — башкирскую группу AY YOLA. Он назвал их музыку специями, а саунд — идеальным. Что это было?

Признание от самого беспощадного критика страны пришло уфимской группе AY YOLA. Сергей Соседов, чьих оценок боится вся эстрада, публично расхвалил башкирских музыкантов на своей странице в соцсетях.

По словам критика, это мастерски аранжированная этническая музыка. Национальные инструменты он уподобил специям, которые придают трекам неповторимый вкус и аромат. Саунд был охарактеризован как идеально сведённый, плотный и энергичный. Это редчайший случай, когда Соседов не нашёл, к чему придраться.

Для тех, кто не в теме, Соседов — это гроза шоу-бизнеса ещё со времён телешоу «Акулы пера» конца 90-х. Он прославился тем, что никогда не стесняется в выражениях и рубит правду-матку о звёздах любого калибра. Услышать от него комплимент — всё равно что увидеть снег в июле.

AY YOLA же стали настоящим открытием этого года. Коллектив буквально ворвался в чарты с треком Homay, который основан на башкирском эпосе, но звучит ультрасовременно. Их выступление с Димой Биланом на премии «Муз-ТВ» собрало сотни тысяч просмотров и закрепило успех.

Одобрение от такой фигуры, как Соседов, — это не просто комплимент. Это фактически знак качества и зелёный свет в высшую лигу шоу-бизнеса. Теперь за творчеством башкирской группы будут следить ещё пристальнее.

Этот всплеск интереса к этнике отлично ложится в общую канву культурной политики региона. По данным официального календаря событий на 2025 год, только в июле в Башкирии запланировано сразу несколько крупных этно-фестивалей, включая «Культурные коды башкир северо-востока» и «День марийской культуры».

Это единичный случай или Соседов в последнее время стал добрее? Никакой доброты, это исключение, подтверждающее правило. Соседов известен своей эмоциональностью — он может и расплакаться, слушая гениальную, по его мнению, песню, как это было с композицией «Беловежская пуща». Но чаще он всё же критикует. Например, совсем недавно он выражал сожаление, что в России не появляется достаточно сильных и профессиональных молодых артистов, которых можно было бы отправить на международные конкурсы вроде «Интервидения». Похоже, в лице AY YOLA он наконец-то услышал что-то стоящее. Фит с Биланом, теперь похвала от Соседова. Что дальше? AY YOLA — это новые звёзды федерального масштаба? У них есть для этого все шансы. Их цель — не просто стать известными, а рассказать всему миру о башкирском эпосе «Урал-батыр». И у них получается: клип на песню Homay набрал более 10 миллионов просмотров на YouTube, а треки попали в чарты 30 стран мира, обогнав Леди Гагу и Бруно Марса. Признание от такого критика, как Соседов, и внимание со стороны федеральных СМИ — это мощный толчок. Вполне возможно, мы наблюдаем рождение новых звёзд, как это было с Земфирой в конце 90-х. Не получится ли так, что сейчас все начнут петь про этнику и это быстро надоест? Риск есть всегда, но успех AY YOLA — это не случайность, а результат большого интереса к локальным культурам. Только в Башкирии на 2025 год запланировано множество этно-фестивалей, от «Кукушкина чая» до «Игр на реке Уршак». Сингл Homay стал символом культурной самоидентификации для тюркоязычной аудитории по всему миру, что вызвало волну интереса к башкирскому языку и культуре. Так что это не просто мода, а большой и долгосрочный тренд на аутентичность.