Снова поплыла: уфимскую развязку на Рыленко опять подмыло ливнем

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В Уфе развязке на Генерала Рыленко снова нездоровится. Как пишет «Ъ-Уфа», проливные дожди привели к тому, что откос дороги просто поплыл. На кадрах с места видны обвалившийся грунт, куски асфальтовой дорожки и повреждённые перила.
Представители мэрии подтвердили, что склон возле дома на улице Амантая действительно размыло после обильных осадков. Территорию немедленно огородили для безопасности.
Сообщается, что 25 июня на месте начнут вскрывать земляное полотно, чтобы найти причину утечки. После этого подрядная организация приступит к устранению дефектов. Весь ремонт должен пройти в рамках гарантийных обязательств.
Эта история повторяется с завидной регулярностью. Аналогичный инцидент произошёл на этом же участке в середине мая, и тогда власти тоже всё списали на сильные дожди. Дорога рассыпается после каждого ливня.
На фоне таких локальных обрушений дорожные проблемы для Уфы не новость. Согласно планам мэрии на 2025 год, в городе отремонтируют 38 объектов дорожной инфраструктуры. При этом власти ведут мониторинг 104 объектов, которые находятся на гарантийном обслуживании.
Сколько стоила эта дорога и кто за неё платил?
Строительство конкретно улицы Генерала Рыленко обошлось примерно в 1,2 млрд рублей. Контракт в 2022 году получила компания «Дортрансстрой». Деньги были выделены в основном из бюджета Башкирии. Сама улица — это лишь часть мегапроекта «Южные ворота», в который, по данным властей, вложено уже около 10,5 млрд рублей.
Кто будет компенсировать ущерб от постоянных ремонтов?
Все текущие и будущие исправления проводятся в рамках гарантийных обязательств. Это означает, что устранять последствия ливней и размывы должен подрядчик за свой счёт. Мэрия Уфы подтвердила, что подрядную организацию уже уведомили и направили на объект для проведения работ.
Почему дорога за миллиард не выдерживает обычный дождь?
Официальная версия властей — аномальные осадки, когда за пару суток выпадает почти месячная норма. Однако эксперты и местные жители указывают на более глубокие проблемы. Среди них — недостаточная или неправильно спроектированная система дренажа и ливневой канализации, которая не справляется с объёмом воды, стекающей в том числе с соседней улицы Амантая. Также есть версия о возможной утечке из старых коммуникаций под дорожным полотном или о влиянии грунтовых вод.
Что конкретно не так с проектом?
Главной проблемой всего проекта стали срыв сроков и сложности с расселением. Изначально дорогу планировали сдать к ноябрю 2023 года, но движение открыли лишь в октябре 2024-го. Причиной задержки стали долгие судебные разбирательства с собственниками домов, чьи участки попадали под снос. Некоторые семьи так и не съехали, из-за чего проект развязки пришлось корректировать буквально на ходу. Эти переносы сроков даже стали поводом для судебных исков со стороны прокуратуры к подрядчику.
Помогают ли попытки засыпать песком и щебнем?
По словам жителей, такие временные меры не помогают, а иногда даже приводят к обратному эффекту. Просто засыпать промоину щебнем бесполезно — без правильного основания он быстро утонет в мокром грунте. После майского размыва рабочие пытались бетонировать место утечки и использовали песчано-гравийную смесь, но, как показало время, это не стало панацеей.
Это единственная проблемная дорога в Уфе?
Нет, далеко не единственная. Почти одновременно с последним размывом на Рыленко появился крупный провал посреди проезжей части на улице Ленина. Общественный проект «Карта убитых дорог» постоянно пополняется жалобами уфимцев на ямы и колеи на других улицах, например, Сагита Агиша или на Проспекте Октября. Сам факт, что в планах мэрии на 2025 год стоит ремонт 38 дорожных объектов, косвенно подтверждает наличие системных проблем в городе .
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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