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Снова поплыла: уфимскую развязку на Рыленко опять подмыло ливнем

©Mash Batach

В Уфе развязке на Генерала Рыленко снова нездоровится. Как пишет «Ъ-Уфа», проливные дожди привели к тому, что откос дороги просто поплыл. На кадрах с места видны обвалившийся грунт, куски асфальтовой дорожки и повреждённые перила.

Представители мэрии подтвердили, что склон возле дома на улице Амантая действительно размыло после обильных осадков. Территорию немедленно огородили для безопасности.

Сообщается, что 25 июня на месте начнут вскрывать земляное полотно, чтобы найти причину утечки. После этого подрядная организация приступит к устранению дефектов. Весь ремонт должен пройти в рамках гарантийных обязательств.

RuTube

Эта история повторяется с завидной регулярностью. Аналогичный инцидент произошёл на этом же участке в середине мая, и тогда власти тоже всё списали на сильные дожди. Дорога рассыпается после каждого ливня.

Развязка на Рыленко является частью проекта «Южные ворота», который строили с 2022 по 2024 год. Жители же неоднократно отмечали, что на объекте, похоже, не продумали систему водоотвода или ливневую канализацию.

На фоне таких локальных обрушений дорожные проблемы для Уфы не новость. Согласно планам мэрии на 2025 год, в городе отремонтируют 38 объектов дорожной инфраструктуры. При этом власти ведут мониторинг 104 объектов, которые находятся на гарантийном обслуживании.

Сколько стоила эта дорога и кто за неё платил?
Кто будет компенсировать ущерб от постоянных ремонтов?
Почему дорога за миллиард не выдерживает обычный дождь?
Что конкретно не так с проектом?
Помогают ли попытки засыпать песком и щебнем?
Это единственная проблемная дорога в Уфе?
Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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