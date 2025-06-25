Снова поплыла: уфимскую развязку на Рыленко опять подмыло ливнем

В Уфе развязке на Генерала Рыленко снова нездоровится. Как пишет «Ъ-Уфа», проливные дожди привели к тому, что откос дороги просто поплыл. На кадрах с места видны обвалившийся грунт, куски асфальтовой дорожки и повреждённые перила.

Представители мэрии подтвердили, что склон возле дома на улице Амантая действительно размыло после обильных осадков. Территорию немедленно огородили для безопасности.

Сообщается, что 25 июня на месте начнут вскрывать земляное полотно, чтобы найти причину утечки. После этого подрядная организация приступит к устранению дефектов. Весь ремонт должен пройти в рамках гарантийных обязательств.

Эта история повторяется с завидной регулярностью. Аналогичный инцидент произошёл на этом же участке в середине мая, и тогда власти тоже всё списали на сильные дожди. Дорога рассыпается после каждого ливня.

Развязка на Рыленко является частью проекта «Южные ворота», который строили с 2022 по 2024 год. Жители же неоднократно отмечали, что на объекте, похоже, не продумали систему водоотвода или ливневую канализацию.

На фоне таких локальных обрушений дорожные проблемы для Уфы не новость. Согласно планам мэрии на 2025 год, в городе отремонтируют 38 объектов дорожной инфраструктуры. При этом власти ведут мониторинг 104 объектов, которые находятся на гарантийном обслуживании.