Следы «воскресшего» Пригожина нашли в Венесуэле? Появились новые доказательства жизни лидера «Вагнера»

В сети обсуждают новые «доказательства» жизни Евгения Пригожина. Разбираемся, что стоит за слухами о его переезде в Венесуэлу и какие факты им противоречат.
военный на грузовике
©соцсети

В социальных сетях и ряде СМИ возобновились слухи о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин может быть жив. Новой предполагаемой локацией его пребывания называют Венесуэлу. Поводом для обсуждений стала информация о прибытии в страну грузовых самолетов, якобы связанных с его бывшими компаниями.

Теория о том, что Пригожин инсценировал свою гибель, получила развитие после появления нескольких косвенных «доказательств». В частности, в сети распространялось видео из Чада, на котором запечатлен похожий на него человек. Сторонники этой версии также указывают на то, что при жизни у бизнесмена были обнаружены поддельные паспорта и средства для изменения внешности.

Слухи подкрепляются и финансовыми документами. В интернете была опубликована предполагаемая зарплатная ведомость. Согласно этому неподтвержденному документу, Пригожин якобы продолжает получать выплаты от нескольких российских организаций.

Выбор Венесуэлы в качестве возможного убежища выглядит логичным в контексте геополитики. Напряженные отношения Каракаса с Вашингтоном могли бы сделать опыт Пригожина востребованным для противодействия влиянию США в регионе.

Согласно официальному заключению Следственного комитета России, Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года. Его смерть наступила в результате авиакатастрофы в Тверской области. Личность бизнесмена, как и других пассажиров разбившегося самолета, была подтверждена по результатам генетической экспертизы.

За два месяца до гибели, 23–24 июня 2023 года, Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж, названный «маршем справедливости». Колонны ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Ростов-на-Дону и направились в сторону Москвы, но остановились, не дойдя до столицы. Конфликт был урегулирован при посредничестве президента Беларуси, а власти расценили произошедшее как попытку вооруженного мятежа.

После официального подтверждения смерти Пригожина его бизнес-империя, по большей части, перешла под управление его семьи, в частности, сына Павла. Часть активов была унаследована в течение шести месяцев после гибели бизнесмена. Несмотря на гибель руководства, некоторые проекты корпорации продолжили свое существование. Судьба бойцов ЧВК «Вагнер» сложилась по-разному: часть из них была интегрирована в структуры Минобороны и Росгвардии, другие, предположительно, остались действовать в Африке под новым командованием.

