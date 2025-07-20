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Сколько стоит получить права в Уфе: полный разбор цен

Получить водительские права в Уфе — тот ещё квест. Разбираемся, во сколько реально обойдётся медсправка, обучение и госпошлина. Спойлер: скоро будет дороже
водительские права и ключи от автомобиля на столе
©Ньюс-Баш

Получить заветную пластиковую карточку в Уфе может серьёзно ударить по бюджету, а скоро станет ещё накладнее. Журналисты Уфа1 проанализировали все этапы и подсчитали, на что придётся раскошелиться будущим автомобилистам на пути к категории «B».

Первый квест на этом пути — медицинская справка формы 003-В/у. Без этой бумаги в автошколу не примут. Осмотр у психиатра и нарколога по месту регистрации обойдётся примерно в ₽2,4 тысячи. Остальных врачей можно пройти в частных клиниках, где прайс колеблется от ₽740 до ₽2 тысяч.

Далее следует основной и самый затратный этап — обучение в автошколе. Средний ценник по городу выглядит гуманно — около ₽16 тысяч. Однако это часто похоже на сыр в мышеловке: в дешёвых школах за часы вождения, пересдачи и даже топливо почти всегда приходится доплачивать отдельно.

Так, некоторые организации заманивают курсами за ₽9,8-₽12 тысяч, но потом добавляют по ₽350–₽600 за каждый час практики за рулём. Более основательные школы просят сразу от ₽25 до ₽35 тысяч, но включают все необходимые услуги в стоимость пакета.

Финальный аккорд — госпошлина за изготовление самого удостоверения. Сейчас эта услуга стоит ₽2 тысячи. Оплачиваешь, успешно сдаёшь экзамены в ГИБДД, и можешь садиться за руль.

Однако будущим водителям стоит поторопиться. Согласно законопроекту, внесённому в Госдуму, уже с сентября 2025 года госпошлину планируют серьёзно поднять. Стоимость удостоверения старого образца может вырасти до ₽4 тысяч, а нового — до ₽6 тысяч.

Вопросы автору:
- Что насчёт скрытых платежей в автошколах? За что придётся доплачивать сверх базовой цены?
Ньюс-Баш
Даже если автошкола заманивает низкой ценой, будьте готовы к дополнительным тратам. Чаще всего в «дешёвый» пакет не входят:

Часы вождения. Базовый курс может включать минимальное количество часов, а за каждый дополнительный час придётся платить отдельно — в среднем 700 рублей в час.

Топливный сбор (ГСМ). Некоторые школы берут отдельную плату за бензин.

Пересдачи. Провалили внутренний экзамен? За повторную попытку, скорее всего, придётся заплатить.

Дополнительные услуги. Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД, оформление документов — всё это может оказаться платной услугой. В итоге «дешёвый» курс за 12 500 рублей может легко превратиться в 30 000 и более.
- Госпошлина действительно вырастет в два раза? Когда и на сколько?
Ньюс-Баш
Да, это уже практически решённый вопрос. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает серьёзное увеличение пошлин с 1 сентября 2025 года. Повышение будет значительным:

Обычные пластиковые права: подорожают с 2 000 до 4 000 рублей.

Международные права: подорожают с 1 600 до 3 200 рублей.

Права нового образца (с чипом): вырастут в цене с 3 000 до 6 000 рублей, хотя такие удостоверения пока не выдают.
- Медсправка обязательна для всех? А если я уже проходил медосмотр недавно?
Ньюс-Баш
Да, справка по форме 003-В/у обязательна для зачисления в автошколу, и никакой другой медосмотр её не заменит. Важно помнить, что для получения справки нужно пройти двух обязательных врачей — психиатра и нарколога — строго по месту регистрации. Остальных специалистов (терапевта, офтальмолога) можно пройти в любой частной или государственной клинике. Для категорий C, D и выше также потребуется электроэнцефалограмма (ЭЭГ), что увеличит стоимость справки.
- Существуют ли какие-то способы сэкономить на получении прав?
Ньюс-Баш
Способы есть, но они требуют внимательности.

Выбор автошколы: Вместо погони за самой низкой ценой ищите школу, которая предлагает пакет «всё включено». Это может показаться дороже на старте, но в итоге убережёт от скрытых доплат. Некоторые школы Уфы предлагают базовые пакеты от 24 800 до 29 000 рублей, куда уже заложены все расходы.

Оплата госпошлины: К сожалению, скидка в 30% при оплате пошлин через портал «Госуслуги» была отменена с 1 января 2023 года. Единственный способ сэкономить сейчас — успеть получить права до 1 сентября 2025 года, пока не выросли пошлины.

Медсправка: Цены на медкомиссию в частных клиниках Уфы могут сильно различаться — от 730 до 2000 рублей. Есть смысл обзвонить несколько клиник, чтобы найти наиболее выгодное предложение.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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