Сколько стоит получить права в Уфе: полный разбор цен

Получить заветную пластиковую карточку в Уфе может серьёзно ударить по бюджету, а скоро станет ещё накладнее. Журналисты Уфа1 проанализировали все этапы и подсчитали, на что придётся раскошелиться будущим автомобилистам на пути к категории «B».
Первый квест на этом пути — медицинская справка формы 003-В/у. Без этой бумаги в автошколу не примут. Осмотр у психиатра и нарколога по месту регистрации обойдётся примерно в ₽2,4 тысячи. Остальных врачей можно пройти в частных клиниках, где прайс колеблется от ₽740 до ₽2 тысяч.
Далее следует основной и самый затратный этап — обучение в автошколе. Средний ценник по городу выглядит гуманно — около ₽16 тысяч. Однако это часто похоже на сыр в мышеловке: в дешёвых школах за часы вождения, пересдачи и даже топливо почти всегда приходится доплачивать отдельно.
Так, некоторые организации заманивают курсами за ₽9,8-₽12 тысяч, но потом добавляют по ₽350–₽600 за каждый час практики за рулём. Более основательные школы просят сразу от ₽25 до ₽35 тысяч, но включают все необходимые услуги в стоимость пакета.
Финальный аккорд — госпошлина за изготовление самого удостоверения. Сейчас эта услуга стоит ₽2 тысячи. Оплачиваешь, успешно сдаёшь экзамены в ГИБДД, и можешь садиться за руль.
Однако будущим водителям стоит поторопиться. Согласно законопроекту, внесённому в Госдуму, уже с сентября 2025 года госпошлину планируют серьёзно поднять. Стоимость удостоверения старого образца может вырасти до ₽4 тысяч, а нового — до ₽6 тысяч.
Часы вождения. Базовый курс может включать минимальное количество часов, а за каждый дополнительный час придётся платить отдельно — в среднем 700 рублей в час.
Топливный сбор (ГСМ). Некоторые школы берут отдельную плату за бензин.
Пересдачи. Провалили внутренний экзамен? За повторную попытку, скорее всего, придётся заплатить.
Дополнительные услуги. Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД, оформление документов — всё это может оказаться платной услугой. В итоге «дешёвый» курс за 12 500 рублей может легко превратиться в 30 000 и более.
Обычные пластиковые права: подорожают с 2 000 до 4 000 рублей.
Международные права: подорожают с 1 600 до 3 200 рублей.
Права нового образца (с чипом): вырастут в цене с 3 000 до 6 000 рублей, хотя такие удостоверения пока не выдают.
Выбор автошколы: Вместо погони за самой низкой ценой ищите школу, которая предлагает пакет «всё включено». Это может показаться дороже на старте, но в итоге убережёт от скрытых доплат. Некоторые школы Уфы предлагают базовые пакеты от 24 800 до 29 000 рублей, куда уже заложены все расходы.
Оплата госпошлины: К сожалению, скидка в 30% при оплате пошлин через портал «Госуслуги» была отменена с 1 января 2023 года. Единственный способ сэкономить сейчас — успеть получить права до 1 сентября 2025 года, пока не выросли пошлины.
Медсправка: Цены на медкомиссию в частных клиниках Уфы могут сильно различаться — от 730 до 2000 рублей. Есть смысл обзвонить несколько клиник, чтобы найти наиболее выгодное предложение.