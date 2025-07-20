Сколько стоит получить права в Уфе: полный разбор цен

Получить водительские права в Уфе — тот ещё квест. Разбираемся, во сколько реально обойдётся медсправка, обучение и госпошлина. Спойлер: скоро будет дороже

Получить заветную пластиковую карточку в Уфе может серьёзно ударить по бюджету, а скоро станет ещё накладнее. Журналисты Уфа1 проанализировали все этапы и подсчитали, на что придётся раскошелиться будущим автомобилистам на пути к категории «B».

Первый квест на этом пути — медицинская справка формы 003-В/у. Без этой бумаги в автошколу не примут. Осмотр у психиатра и нарколога по месту регистрации обойдётся примерно в ₽2,4 тысячи. Остальных врачей можно пройти в частных клиниках, где прайс колеблется от ₽740 до ₽2 тысяч.

Далее следует основной и самый затратный этап — обучение в автошколе. Средний ценник по городу выглядит гуманно — около ₽16 тысяч. Однако это часто похоже на сыр в мышеловке: в дешёвых школах за часы вождения, пересдачи и даже топливо почти всегда приходится доплачивать отдельно.

Так, некоторые организации заманивают курсами за ₽9,8-₽12 тысяч, но потом добавляют по ₽350–₽600 за каждый час практики за рулём. Более основательные школы просят сразу от ₽25 до ₽35 тысяч, но включают все необходимые услуги в стоимость пакета.

Финальный аккорд — госпошлина за изготовление самого удостоверения. Сейчас эта услуга стоит ₽2 тысячи. Оплачиваешь, успешно сдаёшь экзамены в ГИБДД, и можешь садиться за руль.

Однако будущим водителям стоит поторопиться. Согласно законопроекту, внесённому в Госдуму, уже с сентября 2025 года госпошлину планируют серьёзно поднять. Стоимость удостоверения старого образца может вырасти до ₽4 тысяч, а нового — до ₽6 тысяч.