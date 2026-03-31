Силовики пришли за новым директором «Башкиравтодора» — его вывели из офиса компании

Врио гендиректора государственной дорожной компании Башкирии Александра Ликомаскина задержали сотрудники ФСБ.

Оперативники ФСБ вывели из офиса «Башкиравтодора» временно исполняющего обязанности генерального директора компании Александра Ликомаскина. Об этом сообщает источник UFA1.RU. Что произошло с ним после задержания, на момент публикации неизвестно. Компания не комментирует ситуацию — телефон приёмной не отвечает.

Ликомаскин занял пост врио директора в марте 2026 года, сменив Ильдара Юланова, чьи полномочия совет директоров прекратил 10 февраля. До назначения Ликомаскин работал в статусе исполняющего обязанности — в этой роли он оставался на предприятии на протяжении следствия и судебного процесса над Юлановым. В сентябре 2025 года суд признал Юланова виновным в хищении средств при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Прежде Ликомаскин занимал должность замминистра транспорта Самарской области.

Врио руководителя также фигурирует в деле о банкротстве «Башкиравтодора». Летом 2025 года, когда арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом и назначил управляющим Олега Рыкуса. Ликомаскин совместно с региональным Минземимущества добился обеспечительных мер, которые фактически заблокировали работу управляющего. Позднее апелляционная инстанция в Челябинске отменила решение о банкротстве.

В 2024 году выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд рублей при чистом убытке 719 млн рублей. По итогам 2025 года компания вышла в прибыль.

Во время прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что компания прошла через кризис, включая, по его оценке, попытку рейдерского захвата, которую, по словам Хабирова, удалось предотвратить при содействии ФСБ и прокуратуры. Он добавил, что из-за этих событий предприятие отстало от сроков ремонта дорог на два месяца.