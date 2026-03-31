Силовики пришли за новым директором «Башкиравтодора» — его вывели из офиса компании

Оперативники ФСБ вывели из офиса «Башкиравтодора» временно исполняющего обязанности генерального директора компании Александра Ликомаскина. Об этом сообщает источник UFA1.RU. Что произошло с ним после задержания, на момент публикации неизвестно. Компания не комментирует ситуацию — телефон приёмной не отвечает.
Ликомаскин занял пост врио директора в марте 2026 года, сменив Ильдара Юланова, чьи полномочия совет директоров прекратил 10 февраля. До назначения Ликомаскин работал в статусе исполняющего обязанности — в этой роли он оставался на предприятии на протяжении следствия и судебного процесса над Юлановым. В сентябре 2025 года суд признал Юланова виновным в хищении средств при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Прежде Ликомаскин занимал должность замминистра транспорта Самарской области.
Врио руководителя также фигурирует в деле о банкротстве «Башкиравтодора». Летом 2025 года, когда арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом и назначил управляющим Олега Рыкуса. Ликомаскин совместно с региональным Минземимущества добился обеспечительных мер, которые фактически заблокировали работу управляющего. Позднее апелляционная инстанция в Челябинске отменила решение о банкротстве.
В 2024 году выручка «Башкиравтодора» составила 9,6 млрд рублей при чистом убытке 719 млн рублей. По итогам 2025 года компания вышла в прибыль.
Во время прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что компания прошла через кризис, включая, по его оценке, попытку рейдерского захвата, которую, по словам Хабирова, удалось предотвратить при содействии ФСБ и прокуратуры. Он добавил, что из-за этих событий предприятие отстало от сроков ремонта дорог на два месяца.