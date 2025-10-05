0
9 часов
Силачи из Башкирии установили мировой рекорд, сдвинув 46-тонный «Тополь-М»

В Стерлитамаке команда силачей во главе с Эльбрусом Нигматуллиным установила мировой рекорд. Атлеты смогли отбуксировать 46-тонный ракетный комплекс «Тополь-М».
силачи тянут ракету
©администрация Стерлитамака

В башкирском Стерлитамаке пятеро атлетов установили мировой рекорд — они отбуксировали ракетный комплекс «Тополь-М» весом 46,5 тонны. Достижение официально зафиксировано и будет внесено в Книгу рекордов, сообщили в администрации города.

Команду силачей возглавил многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Вместе с ним комплекс тянули Денис Вагапов, Раиль Бикмаев, Айдар Байчурин и Руслан Садыков, известный по прозвищу «Ягуар».

Рекорду предшествовала интенсивная подготовка. Чтобы сдвинуть с места пусковую установку, принятую на вооружение в 1997 году, спортсменам потребовалось несколько попыток. Для официальной фиксации достижения в Стерлитамак прибыл глава федерации «Уралстронг-Силачи Руси» Дмитрий Кононец.

