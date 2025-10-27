0
«Сигналы были ещё в августе»: Азат Бадранов ушел из команды Радия Хабирова в науку

В башкирском истеблишменте снова перестановки: Азат Бадранов ушёл из администрации и стал исполняющим обязанности ректора БАГСУ. Курс на обновление задал лично Хабиров.
Азат Бадранов оставил пост первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии и стал исполняющим обязанности ректора Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ). О назначении объявил глава региона Радий Хабиров 27 октября на еженедельном оперативном совещании правительства.

Содержание
  1. Обмен должностями
  2. Карьера в администрации
  3. Признаки грядущих перемен
  4. Другие кадровые назначения

Обмен должностями

Бадранов фактически поменялся местами с Данияром Абдрахмановым, который занимал пост ректора БАГСУ. Абдрахманов назначен помощником главы Башкирии, но вскоре займет должность заместителя руководителя администрации по политической работе — ту самую позицию, которую освободил Бадранов.

«Я скрывать не буду, Данияр Мавлиярович займет должность заместителя администрации главы по политической работе, у него опыт большой, желаем успехов», — прокомментировал Хабиров.

Карьера в администрации

Азат Бадранов был назначен первым заместителем руководителя администрации главы по внутренней политике в апреле 2024 года после возвращения из зоны специальной военной операции. До этого он занимал должности вице-премьера и первого вице-премьера правительства Башкирии. В ноябре 2024 года Бадранов стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики, но в середине августа 2025 года на эту должность перешел Искандер Ахметвалеев.

Признаки грядущих перемен

О возможном уходе Бадранова из администрации стало известно еще в конце августа 2025 года. Источники сообщали о его отпуске с возможным последующим увольнением, после которого чиновник планировал заняться научной деятельностью. В сентябре его вывели из составов профильных комиссий при главе республики, что стало еще одним сигналом предстоящих перемен.

Другие кадровые назначения

Одновременно с назначением Бадранова Радий Хабиров объявил о других кадровых решениях. Денис Ганиев, ранее занимавший пост заммэра Уфы и курировавший пресс-службу в городской администрации, стал пресс-секретарем главы региона. Азамат Юлдашбаев, бывший мэр города Сибая, назначен заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

