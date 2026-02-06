СИБУР назначил Андрея Корнеева новым директором заводов в башкирском Благовещенске

Экс-глава «Сибур-ПЭТФ» Андрей Корнеев пошел на повышение и возглавил сразу два ключевых предприятия в Башкирии. Карьеру чиновник начинал простым аппаратчиком.

Генеральным директором башкирских предприятий «ПОЛИЭФ» и «Сибур-ПЭТФ» стал Андрей Корнеев. О кадровых перестановках сообщила пресс-служба компании 6 февраля. Новый руководитель объединит управление двумя производственными площадками в Благовещенске и сменит на этом посту Павла Романенко.

Путь Андрея Корнеева: от аппаратчика до главы заводов СИБУРа

Андрею Корнееву 38 лет, в структуре СИБУРа он работает 17 лет. Высшее образование получил в Пермском политехе по специальности «Химическая технология». Карьеру начал с рабочей должности — аппаратчика синтеза карбамида 6 разряда.

С 2012 года менеджер работал на пермском заводе «Сибур-Химпром», где занимался вопросами охраны труда, промышленной безопасности и экологии. В 2023 году Корнеева перевели в Башкортостан руководить АО «Сибур-ПЭТФ». Теперь зона его ответственности расширилась: к управлению «Сибур-ПЭТФ» добавилось руководство головным предприятием площадки — заводом «ПОЛИЭФ».

Задачи нового директора «ПОЛИЭФ» и будущее бренда Vivilen

«ПОЛИЭФ» — единственный в России производитель терефталевой кислоты и крупный поставщик ПЭТ-гранул для пищевой упаковки. Оба предприятия технологически связаны. Назначение единого директора упрощает управление цепочкой производства.

При предыдущем руководителе Павле Романенко предприятие запустило собственную солнечную электростанцию и начало выпуск экологичных гранул Vivilen (пластик с добавлением вторсырья).