0
9 часов
Новости

СИБУР назначил Андрея Корнеева новым директором заводов в башкирском Благовещенске

Экс-глава «Сибур-ПЭТФ» Андрей Корнеев пошел на повышение и возглавил сразу два ключевых предприятия в Башкирии. Карьеру чиновник начинал простым аппаратчиком.
Андрей Корнеев
©"Полиэф"

Генеральным директором башкирских предприятий «ПОЛИЭФ» и «Сибур-ПЭТФ» стал Андрей Корнеев. О кадровых перестановках сообщила пресс-служба компании 6 февраля. Новый руководитель объединит управление двумя производственными площадками в Благовещенске и сменит на этом посту Павла Романенко.

Путь Андрея Корнеева: от аппаратчика до главы заводов СИБУРа

Андрею Корнееву 38 лет, в структуре СИБУРа он работает 17 лет. Высшее образование получил в Пермском политехе по специальности «Химическая технология». Карьеру начал с рабочей должности — аппаратчика синтеза карбамида 6 разряда.

С 2012 года менеджер работал на пермском заводе «Сибур-Химпром», где занимался вопросами охраны труда, промышленной безопасности и экологии. В 2023 году Корнеева перевели в Башкортостан руководить АО «Сибур-ПЭТФ». Теперь зона его ответственности расширилась: к управлению «Сибур-ПЭТФ» добавилось руководство головным предприятием площадки — заводом «ПОЛИЭФ».

Задачи нового директора «ПОЛИЭФ» и будущее бренда Vivilen

«ПОЛИЭФ» — единственный в России производитель терефталевой кислоты и крупный поставщик ПЭТ-гранул для пищевой упаковки. Оба предприятия технологически связаны. Назначение единого директора упрощает управление цепочкой производства.

При предыдущем руководителе Павле Романенко предприятие запустило собственную солнечную электростанцию и начало выпуск экологичных гранул Vivilen (пластик с добавлением вторсырья).

Похожие записи
0
05.02.2026
Происшествия

В Башкирии при пожаре в сарае погиб мужчина

на месте пожара
В городе Благовещенске сгорел блочный сарай. При тушении пожара пожарные обнаружили тело 38-летнего местного жителя. Причины возгорания устанавливаются.
0
30.01.2026
Новости

Елена Прочаковская вернулась в команду Главы Башкирии после снятия судимости

прочаковская
Елена Прочаковская вновь назначена руководителем управления главы РБ по социальным коммуникациям. Ранее она покинула пост из-за приговора суда, но в 2025 году судимость была досрочно погашена.
0
26.01.2026
Новости

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин может уйти на повышение в Генпрокуратуру

прокурор пантюшин
Появилась информация о возможном переходе прокурора Башкирии Игоря Пантюшина в Генеральную прокуратуру РФ. Ожидается назначение на должность начальника управления.
1
14.01.2026
Политика

Аскар Батталов возглавил управление делами администрации Уфы

аскар батталов
Аскар Батталов назначен управляющим делами администрации Уфы, ранее он возглавлял профильное управление по потребрынку и туризму.
0
25.12.2025
Политика

Вадим Садыков сохранил пост мэра Учалов

Вадим Садыков
Депутаты городского совета Учалов переизбрали Вадима Садыкова главой городской администрации. На заседании 24 декабря за него проголосовало большинство парламентариев, продлив полномочия чиновника на новый срок.
0
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
0
16.12.2025
Политика

Данияр Абдрахманов назначен замглавы администрации главы Башкирии по внутренней политике

Данияр Абдрахманов
16 декабря Радий Хабиров представил нового заместителя руководителя администрации главы Башкирии. Пост занял Данияр Абдрахманов. Глава региона поручил ему курировать внутреннюю политику республики.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.