Сибай получил статус моногорода — в Башкирии их теперь семь

Сибай официально вошёл в федеральный реестр моногородов России. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 13 марта.

Зауральский город стал седьмым моногородом республики. Ранее в списке числились Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау, Учалы и Нефтекамск.

Какие города вошли и вышли из перечня

Всего в обновлённый перечень вошли 264 территории. Из них 24 муниципалитета получили статус впервые, а 70 — напротив, его утратили. Причины разные: где-то удалось диверсифицировать экономику, где-то снизилась доля работников градообразующих предприятий, часть территорий вошла в состав агломераций. Эти населённые пункты продолжат участвовать в федеральных и региональных программах развития на общих основаниях.

Отдельно в обновлённый реестр включили девять муниципалитетов из новых регионов — ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Шесть моногородов Башкирии с 2014 года

Перечень моногородов впервые утвердили распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р. Тогда от Башкортостана в него вошли шесть городов: Белебей и Кумертау (первая категория — наиболее сложное социально-экономическое положение), Нефтекамск и Белорецк (вторая категория — риски ухудшения), Учалы и Благовещенск (третья категория — стабильная ситуация). В 2018 году Сибай, Агидель и Межгорье приравняли к моногородам на региональном уровне для получения аналогичной господдержки из республиканского бюджета. В декабре 2025 года «Коммерсантъ» со ссылкой на Минэкономразвития сообщал, что обновлённый перечень утвердят в первом полугодии 2026 года на основе статистики за 2025 год и новых критериев — главный из которых — доля занятых на градообразующем предприятии не менее 20%.

12,7 млн россиян живут в моногородах

По данным Росстата, в моногородах России живут порядка 12,7 млн человек — около 9% населения страны. Прежний перечень насчитывал 321 позицию, новый сократился до 264.

Население Сибая

Население Сибая на 1 января 2025 года составляло 55 354 человека — 288-е место среди городов РФ. С 2009 года, когда численность достигала 67 224 жителей, население имеет устойчивую тенденцию к снижению.

100 млрд рублей инвестиций в Сибай за 2024 год

По данным правительства Башкортостана, в Сибае реализовали 60 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений более 100 млрд рублей, а объём промышленной продукции в 2025 году составил 4,6 млрд рублей — рост почти на 2%.

Какие льготы даёт ТОР для бизнеса в Сибае

Статус моногорода открывает для Сибая доступ к мерам федеральной поддержки, включая возможность создания территории опережающего развития (ТОР).

По информации Корпорации развития РБ, резиденты ТОР в моногородах Башкортостана получают значительные налоговые льготы: нулевая ставка по налогу на прибыль в федеральный бюджет, 5% в региональный бюджет в первые пять лет, освобождение от налога на имущество и земельного налога на 10 лет.

Пять ТОР уже работают в Башкортостане

В Башкортостане ТОР уже действуют в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Белорецке и Нефтекамске.