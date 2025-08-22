Штрафы за VPN с 1 сентября: за что накажут, а за что — нет

С 1 сентября 2025 года в России начнут штрафовать за использование VPN для поиска экстремистских материалов. При этом обычное использование VPN, например для доступа к соцсетям или рабочим ресурсам, остается законным, рассказал ТАСС председатель комитета Совфеда по государственному строительству Артем Шейкин.
За что конкретно введут штраф
Наказывать будут только за одно действие — если вы целенаправленно ищете через VPN материалы, которые официально признаны экстремистскими и внесены в реестр Минюста. Штраф за это составит от 3000 до 5000 рублей.
Что можно делать без опасений
Закон не запрещает VPN как технологию. Вас не оштрафуют, если вы:
- Пользуетесь VPN для доступа к заблокированным сайтам или соцсетям.
- Случайно перешли по ссылке на запрещенный ресурс.
- Используете VPN для защиты своего интернет-соединения.
Главное — не искать осознанно материалы из списка экстремистских.
Отдельное наказание — за рекламу VPN
Закон также вводит строгие штрафы за рекламу сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным ресурсам. Гражданам это может стоить до 80 тысяч рублей, а компаниям — до 500 тысяч.
Таким образом, если вы используете VPN для личных или рабочих задач, не связанных с поиском запрещенной информации, новые правила вас не коснутся.
*Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.