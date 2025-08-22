Штрафы за VPN с 1 сентября: за что накажут, а за что — нет

С 1 сентября за использование VPN можно получить штраф до 5 тысяч рублей. Сенаторы объяснили: наказывать будут только за осознанный поиск запрещёнки.

С 1 сентября 2025 года в России начнут штрафовать за использование VPN для поиска экстремистских материалов. При этом обычное использование VPN, например для доступа к соцсетям или рабочим ресурсам, остается законным, рассказал ТАСС председатель комитета Совфеда по государственному строительству Артем Шейкин.

За что конкретно введут штраф

Наказывать будут только за одно действие — если вы целенаправленно ищете через VPN материалы, которые официально признаны экстремистскими и внесены в реестр Минюста. Штраф за это составит от 3000 до 5000 рублей.

Что можно делать без опасений

Закон не запрещает VPN как технологию. Вас не оштрафуют, если вы:

Пользуетесь VPN для доступа к заблокированным сайтам или соцсетям.

Случайно перешли по ссылке на запрещенный ресурс.

Используете VPN для защиты своего интернет-соединения.

Главное — не искать осознанно материалы из списка экстремистских.

Отдельное наказание — за рекламу VPN

Закон также вводит строгие штрафы за рекламу сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным ресурсам. Гражданам это может стоить до 80 тысяч рублей, а компаниям — до 500 тысяч.

Таким образом, если вы используете VPN для личных или рабочих задач, не связанных с поиском запрещенной информации, новые правила вас не коснутся.

*Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.