Штрафы за курение в подъездах вырастут в 30 раз

Посиделки с сигаретой или алкоголем на лестничной клетке могут серьёзно ударить по карману. Депутаты Госдумы хотят поднять штрафы до 15–30 тысяч и ввести арест

Штраф за курение или распитие спиртных напитков в подъезде, на лестничной клетке или в лифте может вырасти в десять раз — с нынешних 500–1500 до 15 тысяч рублей. С таким предложением выступили депутаты партии «Справедливая Россия» и направили законопроект на рассмотрение в Минстрой.

Для тех, кто нарушит закон повторно, наказание будет ещё строже: штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток. Авторы инициативы считают, что действующие меры не останавливают нарушителей, которые мешают соседям.

Новые правила коснутся и управляющих компаний. Если УК, ТСЖ или жилищный кооператив проигнорирует жалобы жильцов на курильщиков или компании в подъезде, организацию могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Это должно мотивировать их быстрее реагировать на обращения.

По словам депутатов, главная цель законопроекта — защитить жильцов от неприятных запахов, грязи и снизить риск пожаров из-за непотушенных сигарет. Новые штрафы призваны сделать жизнь в многоквартирных домах безопаснее и комфортнее.