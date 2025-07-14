Штраф до 10 000 рублей или арест: чем теперь грозит отказ остановиться по требованию ГАИ

В России десятикратно увеличили штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора ГАИ. Вместо 800 рублей теперь придётся заплатить до 10 тысяч или даже лишиться прав ©Imagen
Для любителей поиграть в «догонялки» с ГИБДД наступили тёмные времена. Путин утвердил закон, по которому штраф за отказ остановиться по требованию инспектора взлетел в десять раз.
Раньше за такой манёвр наказывали чисто символически — штрафом в 500–800 рублей. Теперь же игнорирование человека с жезлом обойдётся в 7–10 тысяч рублей. Если же поймают на таком повторно, можно и вовсе остаться без прав.
По мнению автоюристов, прежний штраф был сущим пустяком, как плата за парковку, и инспекторы редко тратили время на его оформление. Новые меры нацелены в первую очередь на тех, кто пытается скрыть более серьёзные нарушения — чаще всего пьяное вождение или другие преступления. Теперь скрываться от патруля станет экономически невыгодно.
При этом одним штрафом дело может не ограничиться. Отказ остановиться даёт инспекторам право начать погоню. А если водитель продолжает упираться, ему могут назначить более суровую статью за неповиновение, которая грозит уже административным арестом до 15 суток.
Нововведения коснулись и дальнобойщиков. Для владельцев фур, которые проигнорируют требование остановиться для весогабаритного контроля, штраф может достигнуть 600 тысяч рублей.
Закон ужесточили на фоне напряжённой обстановки на дорогах. Только за минувшие выходные в Уфе было зарегистрировано 48 ДТП. Эта цифра наглядно показывает, что ситуация требует жёстких мер.
- Что произойдёт, если я не остановлюсь? Сразу начнётся голливудская погоня со стрельбой?
Не совсем. Обычно инспектор действует по двухэтапному сценарию. Сначала он передаст информацию о вашем автомобиле следующему посту ДПС. Если вы проигнорируете и второе требование остановиться, вот тогда с высокой вероятностью начнётся преследование. В ходе погони сотрудники полиции действительно имеют право блокировать дорогу и, в исключительных случаях, применять оружие для стрельбы по колёсам. Даже если получится уйти от преследования, избежать наказания не удастся — автомобиль объявят в розыск и найдут по номерам.
- В чём разница между штрафом в 10 тысяч и арестом на 15 суток? Это же за одно и то же нарушение?
Это два разных правонарушения, которые часто идут вместе.
Отказ остановиться (статья 12.25 КоАП РФ): Это сам факт того, что вы проигнорировали требование инспектора. Именно за это теперь грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей.
Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ): Эта статья применяется, когда водитель не просто не остановился, а оказал активное сопротивление, например, попытался скрыться, спровоцировав погоню. В этом случае наказание гораздо строже: штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.
Таким образом, водитель-беглец может получить наказание по обеим статьям.
- А если я просто не заметил жеста инспектора в темноте или в потоке машин? Всё равно оштрафуют?
Это сложный юридический момент. С одной стороны, в России действует презумпция невиновности, и любые неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу водителя. Вы можете утверждать, что не видели или не поняли сигнал. Однако судебная практика неоднородна: зачастую судьи встают на сторону ГИБДД, считая, что водитель обязан быть внимательным. Чтобы исключить такие спорные ситуации, эксперты даже предлагали обязать инспекторов дублировать визуальные сигналы звуковыми, как это было во времена СССР.
- Новые штрафы касаются только легковых автомобилей?
Нет, закон серьёзно ужесточает наказание и для водителей грузовиков. Введена административная ответственность за отказ от прохождения весового и габаритного контроля. Штраф для владельца транспортного средства за такое нарушение может достигать 600 тысяч рублей.
- Почему власти пошли на такое резкое ужесточение?
Это реакция на общую ситуацию с безопасностью на дорогах. Например, в Башкирии только за первые четыре месяца 2025 года на 11% выросло число ДТП с участием детей, в которых два ребёнка погибли и 108 получили травмы. За пять месяцев произошло 285 наездов на пешеходов. Часто именно те, кто пытается скрыться от ГИБДД, совершают самые опасные правонарушения, включая вождение в нетрезвом виде, что и приводит к трагедиям.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос