Штраф до 10 000 рублей или арест: чем теперь грозит отказ остановиться по требованию ГАИ

В России десятикратно увеличили штрафы за отказ остановиться по требованию инспектора ГАИ. Вместо 800 рублей теперь придётся заплатить до 10 тысяч или даже лишиться прав

Для любителей поиграть в «догонялки» с ГИБДД наступили тёмные времена. Путин утвердил закон, по которому штраф за отказ остановиться по требованию инспектора взлетел в десять раз.

Раньше за такой манёвр наказывали чисто символически — штрафом в 500–800 рублей. Теперь же игнорирование человека с жезлом обойдётся в 7–10 тысяч рублей. Если же поймают на таком повторно, можно и вовсе остаться без прав.

По мнению автоюристов, прежний штраф был сущим пустяком, как плата за парковку, и инспекторы редко тратили время на его оформление. Новые меры нацелены в первую очередь на тех, кто пытается скрыть более серьёзные нарушения — чаще всего пьяное вождение или другие преступления. Теперь скрываться от патруля станет экономически невыгодно.

При этом одним штрафом дело может не ограничиться. Отказ остановиться даёт инспекторам право начать погоню. А если водитель продолжает упираться, ему могут назначить более суровую статью за неповиновение, которая грозит уже административным арестом до 15 суток.

Нововведения коснулись и дальнобойщиков. Для владельцев фур, которые проигнорируют требование остановиться для весогабаритного контроля, штраф может достигнуть 600 тысяч рублей.

Закон ужесточили на фоне напряжённой обстановки на дорогах. Только за минувшие выходные в Уфе было зарегистрировано 48 ДТП. Эта цифра наглядно показывает, что ситуация требует жёстких мер.