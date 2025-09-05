Школьники из Башкирии выловили двух речных монстров

Два брата из Благовещенска стали героями соцсетей. Парни вытащили из реки двух крупных рыб общим весом почти 22 килограмма. Взрослые в шоке.

Сеть взорвалась от улова двух пацанов из Благовещенска после того, как их мама выложила в соцсети фото с трофеями. Улов оказался не просто большим, а поистине гигантским. Комментаторы тут же начали строить догадки и обсуждать событие.

Старший брат вытянул рыбину на 11 килограммов, а трофей младшего завесил 10,8. По словам матери, парни не новички в этом деле — они три года серьёзно оттачивали свои рыболовные скиллы. Теперь, видимо, достигли уровня «мастер».

Реакция публики не заставила себя ждать. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни искренне восхищались мастерством юных рыбаков, отмечая, что такие гиганты и взрослых мужиков с лодок скидывают. Другие же, как водится, призывали отпустить рыбу и не губить природу ради фото.

Нашлись и те, кто засомневался в безопасности всего мероприятия. Пользователи задались вопросом, как такие юнцы смогли справиться с подобными речными монстрами с берега.

Однако большинство всё же сошлось во мнении: пацанам — респект, а такие воспоминания остаются на всю жизнь. Василий в сети даже пошутил, что теперь семье можно не закупаться рыбой на зиму.

К слову, Башкирия в этом году превратилась в настоящую арену для рыболовных рекордов. По данным News-Bash, в июле другой школьник из того же Благовещенска вытащил 20-килограммового сома, причём для поимки пришлось использовать эхолот.

А месяцем ранее, парень из Баймакского района и вовсе поймал 32-килограммового гиганта. Правда, тот рыбак своего сома отпустил, но его почти сразу выловили другие, более прагматичные мужчины.