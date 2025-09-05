0
7 часов
Новости

Школьники из Башкирии выловили двух речных монстров

Два брата из Благовещенска стали героями соцсетей. Парни вытащили из реки двух крупных рыб общим весом почти 22 килограмма. Взрослые в шоке.
удочки
©Imagen

Сеть взорвалась от улова двух пацанов из Благовещенска после того, как их мама выложила в соцсети фото с трофеями. Улов оказался не просто большим, а поистине гигантским. Комментаторы тут же начали строить догадки и обсуждать событие.

Старший брат вытянул рыбину на 11 килограммов, а трофей младшего завесил 10,8. По словам матери, парни не новички в этом деле — они три года серьёзно оттачивали свои рыболовные скиллы. Теперь, видимо, достигли уровня «мастер».

Реакция публики не заставила себя ждать. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни искренне восхищались мастерством юных рыбаков, отмечая, что такие гиганты и взрослых мужиков с лодок скидывают. Другие же, как водится, призывали отпустить рыбу и не губить природу ради фото.

Нашлись и те, кто засомневался в безопасности всего мероприятия. Пользователи задались вопросом, как такие юнцы смогли справиться с подобными речными монстрами с берега.

Однако большинство всё же сошлось во мнении: пацанам — респект, а такие воспоминания остаются на всю жизнь. Василий в сети даже пошутил, что теперь семье можно не закупаться рыбой на зиму.

К слову, Башкирия в этом году превратилась в настоящую арену для рыболовных рекордов. По данным News-Bash, в июле другой школьник из того же Благовещенска вытащил 20-килограммового сома, причём для поимки пришлось использовать эхолот.

А месяцем ранее, парень из Баймакского района и вовсе поймал 32-килограммового гиганта. Правда, тот рыбак своего сома отпустил, но его почти сразу выловили другие, более прагматичные мужчины.

Похожие записи
0
21.08.2025
Новости

Вице-премьер Башкирии рассказал о срыве сроков строительства двух поликлиник из-за нехватки рабочих

чиновники обсуждают проект строительства
В Башкирии срывают сдачу двух поликлиник. Власти говорят о нехватке рабочих, а местные уверены: подрядчики просто не хотят платить нормальные деньги.
0
01.08.2025
Новости

В Башкирии Руслан Абдрахманов назначен главой администрации Благовещенска

Руслан Абдрахманов
В Благовещенске официально назначен новый глава администрации. Им стал Руслан Абдрахманов, который ранее исполнял обязанности сити-менеджера. Депутаты городского Совета поддержали его кандидатуру единогласно.
0
24.07.2025
Новости

12-летний рыбак из Башкирии поймал гигантского сома весом 20 килограммов

сом лежит на берегу
Двенадцатилетний парень из Благовещенска поймал свою мечту — 20-килограммового сома. В операции помогли отец и эхолот. Трофей решили не отпускать, а закоптить
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.