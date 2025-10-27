Шесть рабочих дней подряд: как работаем 1 ноября 2025 года

Жителей Башкирии ждёт шестидневная рабочая неделя и три дня отдыха подряд: суббота 1 ноября будет рабочей, но сокращённой.

С понедельника 27 октября у россиян начинается шестидневная рабочая неделя. Суббота 1 ноября стала рабочей, но с сокращенным графиком — на час меньше обычного. Взамен получим три выходных подряд: 2, 3 и 4 ноября.

Почему суббота рабочая

Правительство перенесло выходной с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября. Это сделали для того, чтобы объединить выходные и получить три свободных дня подряд перед Днем народного единства 4 ноября. Решение зафиксировано в постановлении правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335.

Как работаем 1 ноября

1 ноября работаем по графику понедельника, но день сокращен на час. Например, если обычный рабочий день длится 8 часов, в эту субботу нужно отработать 7 часов.

Три выходных подряд

Отдыхать будем с 2 по 4 ноября включительно. 2 ноября — стандартное воскресенье, 3 ноября — перенесенный выходной за субботу, 4 ноября — День народного единства.

Короткая неделя после праздников

Следующая рабочая неделя будет всего три дня: среда 5 ноября, четверг 6 ноября и пятница 7 ноября. Затем снова стандартные выходные — суббота и воскресенье 8-9 ноября. До конца года больше переносов не запланировано.

Сколько рабочих дней будет в ноябре

В ноябре 2025 года 19 рабочих дней и 11 выходных. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составляет 151-152 часа. Кроме Дня народного единства, остальные субботы и воскресенья — стандартные выходные: 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 ноября.

Кто работает в праздник

В День народного единства 4 ноября работают только те, чья деятельность не останавливается: экстренные службы, медики, транспорт, торговля, общепит, СМИ и предприятия с непрерывным циклом. Их согласие на работу в праздник не требуется по закону.