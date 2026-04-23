0
3 часа
Новости

Сенатор от Башкирии: судьба Telegram решится в ближайшие три месяца

На заседании Госсобрания Башкирии сенатор Олег Голов сообщил, что ясность по вопросу блокировки Telegram наступит в течение трёх месяцев. Камень преткновения — локализация данных и доступ правоохранителей к информации.
смартфон на столе с открытм приложением телеграм
©коллаж Ньюс-Баш

На 32-м заседании Государственного Собрания — Курултая Башкирии 23 апреля депутат Тимур Гильмияров задал сенатору от республики Олегу Голову вопрос о судьбе мессенджера Telegram. По словам Гильмиярова, платформа остаётся важным каналом связи и информации для жителей страны.

Голов выделил два главных камня преткновения в отношениях с мессенджером: перенос пользовательских данных на серверы в России и предоставление правоохранителям доступа к определённым сведениям. Telegram пока не идёт на уступки — это существенно осложняет диалог. Тем не менее сенатор заявил: в течение ближайших трёх месяцев ситуация прояснится.

Официальная блокировка Telegram в России началась в феврале 2026 года. Фактически ограничения ввели раньше — с августа 2025 года, когда в мессенджере заблокировали аудио- и видеозвонки.

16 марта 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент. В конце февраля того же года в России возбудили уголовное расследование в отношении основателя платформы Павла Дурова.

Российские власти предъявляют мессенджеру три основные претензии. Telegram не исполняет требования «закона о приземлении» 2021 года, игнорирует обязательную локализацию персональных данных российских пользователей и не принимает достаточных мер против противоправного контента.

К 17 февраля 2026 года петицию «Против блокировки Telegram в России» подписали более 1,15 миллиона пользователей. Открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство в стране поддержали свыше миллиона человек.

0
02.04.2026
Новости

Apple заморозила iCloud россиянам, которые пытались сменить регион после отключения оплаты с телефона

смартфон в руках мужчины
С 1 апреля российские владельцы iPhone потеряли возможность пополнять Apple ID через счёт мобильного оператора. По информации Telegram-канала Shot, часть из них, попытавшихся сменить регион в настройках
0
01.04.2026
Новости

Эксперты: полная блокировка Telegram в России технически невозможна

смартфон в руках
Специалисты отрасли объяснили, почему мессенджер нельзя заблокировать полностью, и рассказали, какие ограничения действуют уже сейчас.
0
12.03.2026
Новости

В Кремле назвали условия, при которых Telegram избежит блокировки в России

смартфон на столе с открытм приложением телеграм
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил требования к Telegram для продолжения работы в РФ. Роскомнадзор замедляет мессенджер с 10 февраля.
1
07.03.2026
Новости

Рекламные группы сворачивают кампании в Telegram после решения ФАС

смартфон в руках
Крупные рекламные группы приостанавливают размещение рекламы в Telegram после того, как Федеральная антимонопольная служба 5 марта заявила, что любые рекламные интеграции в мессенджере нарушают закон «О рекламе».
0
06.03.2026
Новости

Депутат предупредил владельца Telegram: время на выполнение требований истекает

мессенджер телеграм
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что у компании Дурова остаётся мало времени для выполнения требований российского законодательства — иначе мессенджер ждут жёсткие ограничения.
0
05.03.2026
Образование

Шпаргалки не помогут: суд закрыл Telegram-каналы, торговавшие ответами ЕГЭ и ОГЭ

девушка со смартфоном
Останкинский суд Москвы заблокировал не менее трёх Telegram-каналов с ответами на государственные экзамены 2026 года по иску прокуратуры.
0
28.02.2026
Новости

Telegram не заблокируют — но есть одно «но». Госдума назвала условие работы мессенджера в России

смартфон на столе с открытм приложением телеграм
Председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что мессенджер сохранит доступ для россиян, если его администрация будет соблюдать законодательство РФ.
0
26.02.2026
Новости

Telegram заблокируют в начале апреля — источники называют решение окончательным

смартфон в руках
Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram в России. Ограничения могут вступить в силу в первых числах апреля, однако в зоне СВО сервис продолжит работать.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.