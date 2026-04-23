Сенатор от Башкирии: судьба Telegram решится в ближайшие три месяца

На заседании Госсобрания Башкирии сенатор Олег Голов сообщил, что ясность по вопросу блокировки Telegram наступит в течение трёх месяцев. Камень преткновения — локализация данных и доступ правоохранителей к информации.

На 32-м заседании Государственного Собрания — Курултая Башкирии 23 апреля депутат Тимур Гильмияров задал сенатору от республики Олегу Голову вопрос о судьбе мессенджера Telegram. По словам Гильмиярова, платформа остаётся важным каналом связи и информации для жителей страны.

Голов выделил два главных камня преткновения в отношениях с мессенджером: перенос пользовательских данных на серверы в России и предоставление правоохранителям доступа к определённым сведениям. Telegram пока не идёт на уступки — это существенно осложняет диалог. Тем не менее сенатор заявил: в течение ближайших трёх месяцев ситуация прояснится.

Официальная блокировка Telegram в России началась в феврале 2026 года. Фактически ограничения ввели раньше — с августа 2025 года, когда в мессенджере заблокировали аудио- и видеозвонки.

16 марта 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент. В конце февраля того же года в России возбудили уголовное расследование в отношении основателя платформы Павла Дурова.

Российские власти предъявляют мессенджеру три основные претензии. Telegram не исполняет требования «закона о приземлении» 2021 года, игнорирует обязательную локализацию персональных данных российских пользователей и не принимает достаточных мер против противоправного контента.

К 17 февраля 2026 года петицию «Против блокировки Telegram в России» подписали более 1,15 миллиона пользователей. Открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство в стране поддержали свыше миллиона человек.