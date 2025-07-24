Сенатор от Башкирии предложил запретить ПВЗ в жилых домах

Сенатор от Башкирии Олег Голов предложил запретить дарксторы и пункты выдачи заказов в жилых домах. Причина — бесконечный шум, грузовики во дворах и жалобы жильцов

Привычные пункты выдачи заказов в соседнем подъезде могут скоро исчезнуть. С инициативой, способной изменить правила игры для всего онлайн-ритейла, выступил сенатор от Башкирии Олег Голов, сообщает Бизнес-Газета. Его предложение — запретить размещение ПВЗ и складов в жилых зданиях.

Камнем преткновения стали даже не столько сами пункты, сколько их старшие братья — дарксторы. Это мини-склады для быстрой доставки, которые маскируются под обычные ПВЗ. Жители домов жалуются на постоянный гул от разгрузки, выхлопные газы и фуры, блокирующие дворы и мешающие проезду.

Сенатор Голов уже направил официальное обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Идея проста: сперва дать юридическое определение понятию «даркстор», которого сейчас в законах нет, а затем полностью запретить их работу в многоквартирных домах, внеся правки в Жилищный кодекс.

Сам законодатель позже уточнил, что первоочередная цель — именно дарксторы. Вопрос полного запрета всех пунктов выдачи, по его словам, преждевременный. Сначала нужно разобраться с самыми злостными нарушителями тишины и порядка.

Вся эта ситуация похожа на историю с троянским конём. Жители радуются удобному ПВЗ, а получают под окнами круглосуточный логистический хаб, который мешает проезду даже скорой помощи и портит экологию двора.

В Wildberries назвали инициативу популизмом, который ударит по экономике страны. Ozon же отметил, что такой запрет навредит тысячам малых предпринимателей, работающих по франшизе, и ухудшит доступность онлайн-покупок для миллионов россиян.