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Сенатор от Башкирии предложил запретить ПВЗ в жилых домах

Сенатор от Башкирии Олег Голов предложил запретить дарксторы и пункты выдачи заказов в жилых домах. Причина — бесконечный шум, грузовики во дворах и жалобы жильцов
камера хранения для товара
©Imagen

Привычные пункты выдачи заказов в соседнем подъезде могут скоро исчезнуть. С инициативой, способной изменить правила игры для всего онлайн-ритейла, выступил сенатор от Башкирии Олег Голов, сообщает Бизнес-Газета. Его предложение — запретить размещение ПВЗ и складов в жилых зданиях.

Камнем преткновения стали даже не столько сами пункты, сколько их старшие братья — дарксторы. Это мини-склады для быстрой доставки, которые маскируются под обычные ПВЗ. Жители домов жалуются на постоянный гул от разгрузки, выхлопные газы и фуры, блокирующие дворы и мешающие проезду.

Сенатор Голов уже направил официальное обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Идея проста: сперва дать юридическое определение понятию «даркстор», которого сейчас в законах нет, а затем полностью запретить их работу в многоквартирных домах, внеся правки в Жилищный кодекс.

Сам законодатель позже уточнил, что первоочередная цель — именно дарксторы. Вопрос полного запрета всех пунктов выдачи, по его словам, преждевременный. Сначала нужно разобраться с самыми злостными нарушителями тишины и порядка.

Вся эта ситуация похожа на историю с троянским конём. Жители радуются удобному ПВЗ, а получают под окнами круглосуточный логистический хаб, который мешает проезду даже скорой помощи и портит экологию двора.

В Wildberries назвали инициативу популизмом, который ударит по экономике страны. Ozon же отметил, что такой запрет навредит тысячам малых предпринимателей, работающих по франшизе, и ухудшит доступность онлайн-покупок для миллионов россиян.

Часто задаваемые вопросы
- В чём разница между обычным пунктом выдачи заказов (ПВЗ) и «даркстором»?
Ключевое отличие — в масштабе и принципе работы.

ПВЗ — это, по сути, небольшое помещение, куда привозят уже оплаченные товары, а покупатели сами за ними приходят. Трафик здесь в основном пешеходный.

Даркстор (dark store) — это полноценный мини-склад, работающий только на доставку. Сюда постоянно приезжают фуры для разгрузки товаров, а отсюда непрерывным потоком отправляются курьеры. Это создаёт постоянный шум, интенсивное движение грузового транспорта во дворе и повышенную нагрузку на инфраструктуру.
- Почему возникла юридическая проблема? Разве склады можно размещать в жилых домах?
Нет, действующие строительные нормы и правила запрещают размещение складов в жилых зданиях. Проблема в том, что в российском законодательстве отсутствует само понятие «даркстор». Этот правовой вакуум позволяет крупным компаниям маскировать свои мини-склады под вывеской обычных ПВЗ и таким образом обходить существующие ограничения, что и вызывает многочисленные жалобы жильцов.
- На что конкретно жалуются жители домов с такими объектами?
Перечень претензий довольно длинный и серьёзный:

Шум: Постоянный гул от погрузочно-разгрузочных работ, который часто нарушает режим тишины в ночное время и в выходные дни.

Транспортный коллапс: Грузовики и фуры блокируют дворовые проезды, мешая не только личным автомобилям жильцов, но и проезду скорой помощи и других экстренных служб.

Экология: Повышенная загазованность дворов выхлопными газами, загрязнение территории горюче-смазочными материалами, что делает невозможным нормальное проветривание квартир.

Безопасность: Интенсивное движение грузовиков создаёт угрозу для пешеходов, особенно для детей и маломобильных граждан.
- Так что, теперь закроют все пункты выдачи в шаговой доступности?
Пока паниковать рано. Сам сенатор Олег Голов уточнил, что первоочередная цель — разобраться именно с дарксторами, которые доставляют больше всего неудобств. По его словам, обычные ПВЗ не так критичны, и говорить об их полном запрете преждевременно. Сначала нужно устранить главную проблему, а потом уже анализировать работу малых форматов.
- Как этот запрет может отразиться на покупателях и бизнесе?
Мнения разделились.

Позиция маркетплейсов: Представители Wildberries и Ozon считают, что тотальный запрет ударит по тысячам малых предпринимателей, которые работают по франшизе, ухудшит доступность онлайн-покупок для миллионов россиян и в конечном счёте может привести к росту цен, так как издержки переложат на продавцов.

Позиция законодателей: Сенатор признаёт, что бизнесу придётся адаптироваться, но предлагает предусмотреть переходный период. Член комитета Госдумы по малому бизнесу Алексей Говырин отметил, что запрет нацелен на устранение правовой лазейки и может заставить маркетплейсы искать альтернативные площади, что приведёт к росту их затрат.
- Какой конкретно план предлагают законодатели?
Инициатива предусматривает несколько шагов:

Закрепить в законе чёткое юридическое определение понятия «даркстор».

Внести изменения в Жилищный кодекс и закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», чтобы прямо запретить размещение дарксторов и, возможно, ПВЗ в многоквартирных домах.

Разработать требования к размещению таких объектов с учётом санитарно-защитных зон, то есть на определённом расстоянии от жилья.

Усилить административную ответственность за нарушение санитарных требований и режима тишины при работе подобных объектов.
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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