Сенатор от Башкирии предложил запретить ПВЗ в жилых домах

Привычные пункты выдачи заказов в соседнем подъезде могут скоро исчезнуть. С инициативой, способной изменить правила игры для всего онлайн-ритейла, выступил сенатор от Башкирии Олег Голов, сообщает Бизнес-Газета. Его предложение — запретить размещение ПВЗ и складов в жилых зданиях.
Камнем преткновения стали даже не столько сами пункты, сколько их старшие братья — дарксторы. Это мини-склады для быстрой доставки, которые маскируются под обычные ПВЗ. Жители домов жалуются на постоянный гул от разгрузки, выхлопные газы и фуры, блокирующие дворы и мешающие проезду.
Сенатор Голов уже направил официальное обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Идея проста: сперва дать юридическое определение понятию «даркстор», которого сейчас в законах нет, а затем полностью запретить их работу в многоквартирных домах, внеся правки в Жилищный кодекс.
Сам законодатель позже уточнил, что первоочередная цель — именно дарксторы. Вопрос полного запрета всех пунктов выдачи, по его словам, преждевременный. Сначала нужно разобраться с самыми злостными нарушителями тишины и порядка.
Вся эта ситуация похожа на историю с троянским конём. Жители радуются удобному ПВЗ, а получают под окнами круглосуточный логистический хаб, который мешает проезду даже скорой помощи и портит экологию двора.
В Wildberries назвали инициативу популизмом, который ударит по экономике страны. Ozon же отметил, что такой запрет навредит тысячам малых предпринимателей, работающих по франшизе, и ухудшит доступность онлайн-покупок для миллионов россиян.
ПВЗ — это, по сути, небольшое помещение, куда привозят уже оплаченные товары, а покупатели сами за ними приходят. Трафик здесь в основном пешеходный.
Даркстор (dark store) — это полноценный мини-склад, работающий только на доставку. Сюда постоянно приезжают фуры для разгрузки товаров, а отсюда непрерывным потоком отправляются курьеры. Это создаёт постоянный шум, интенсивное движение грузового транспорта во дворе и повышенную нагрузку на инфраструктуру.
Шум: Постоянный гул от погрузочно-разгрузочных работ, который часто нарушает режим тишины в ночное время и в выходные дни.
Транспортный коллапс: Грузовики и фуры блокируют дворовые проезды, мешая не только личным автомобилям жильцов, но и проезду скорой помощи и других экстренных служб.
Экология: Повышенная загазованность дворов выхлопными газами, загрязнение территории горюче-смазочными материалами, что делает невозможным нормальное проветривание квартир.
Безопасность: Интенсивное движение грузовиков создаёт угрозу для пешеходов, особенно для детей и маломобильных граждан.
Позиция маркетплейсов: Представители Wildberries и Ozon считают, что тотальный запрет ударит по тысячам малых предпринимателей, которые работают по франшизе, ухудшит доступность онлайн-покупок для миллионов россиян и в конечном счёте может привести к росту цен, так как издержки переложат на продавцов.
Позиция законодателей: Сенатор признаёт, что бизнесу придётся адаптироваться, но предлагает предусмотреть переходный период. Член комитета Госдумы по малому бизнесу Алексей Говырин отметил, что запрет нацелен на устранение правовой лазейки и может заставить маркетплейсы искать альтернативные площади, что приведёт к росту их затрат.
Закрепить в законе чёткое юридическое определение понятия «даркстор».
Внести изменения в Жилищный кодекс и закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», чтобы прямо запретить размещение дарксторов и, возможно, ПВЗ в многоквартирных домах.
Разработать требования к размещению таких объектов с учётом санитарно-защитных зон, то есть на определённом расстоянии от жилья.
Усилить административную ответственность за нарушение санитарных требований и режима тишины при работе подобных объектов.