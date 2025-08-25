Семьям с детьми предложили выплачивать до 50 тысяч рублей к 1 сентября

Лидер «Справедливой России» внёс в Госдуму проект о ежегодных выплатах к 1 сентября. Семьям на школьников и студентов могут выделить до 50,2 тыс. рублей.

В Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах на сборы детей в школу. Если его примут, семьи со школьниками и студентами смогут получать финансовую помощь от государства перед началом учебного года, сообщает РИА Новости.

По данным российских маркетплейсов, стоимость базового набора для школьника выросла на 30–35% и в среднем составляет 28 700 рублей. В эту сумму входят одежда, обувь, канцтовары и учебные материалы. Автор законопроекта Сергей Миронов считает, что выплата поможет родителям справиться с растущими расходами.

Размер помощи будет зависеть от возраста ребенка и финансового положения семьи. Предлагаются следующие выплаты:

На каждого школьника от 6 до 18 лет — 28 700 ₽.

На студента колледжа или вуза (очная форма) — от 14 300 ₽ до 21 500 ₽.

Детям из малоимущих семей — 43 000 ₽.

Детям с инвалидностью от 6 до 23 лет — 50 200 ₽. Студенты с инвалидностью до 28 лет смогут получить 21 500 ₽.

Законопроект касается всех семей, где дети учатся в школе, а также студентов, получающих среднее профессиональное или высшее образование на очной форме.