Главная » Новости
327

Семьям с детьми предложили выплачивать до 50 тысяч рублей к 1 сентября

Лидер «Справедливой России» внёс в Госдуму проект о ежегодных выплатах к 1 сентября. Семьям на школьников и студентов могут выделить до 50,2 тыс. рублей.
купюры номиналом 5000 рублей
©Ньюс-Баш

В Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах на сборы детей в школу. Если его примут, семьи со школьниками и студентами смогут получать финансовую помощь от государства перед началом учебного года, сообщает РИА Новости.

По данным российских маркетплейсов, стоимость базового набора для школьника выросла на 30–35% и в среднем составляет 28 700 рублей. В эту сумму входят одежда, обувь, канцтовары и учебные материалы. Автор законопроекта Сергей Миронов считает, что выплата поможет родителям справиться с растущими расходами.

Размер помощи будет зависеть от возраста ребенка и финансового положения семьи. Предлагаются следующие выплаты:

  • На каждого школьника от 6 до 18 лет — 28 700 ₽.
  • На студента колледжа или вуза (очная форма) — от 14 300 ₽ до 21 500 ₽.
  • Детям из малоимущих семей — 43 000 ₽.
  • Детям с инвалидностью от 6 до 23 лет — 50 200 ₽. Студенты с инвалидностью до 28 лет смогут получить 21 500 ₽.

Законопроект касается всех семей, где дети учатся в школе, а также студентов, получающих среднее профессиональное или высшее образование на очной форме.

выплаты Госдума законопроект
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.