Семья экс-владельца «Госстроя» Бадикова выиграла битву за десятки миллионов рублей

Уфимский суд окончательно отказался взыскивать 52 млн рублей с детей и бывшей жены основателя «Госстроя» Кирилла Бадикова. Попытка кредиторов провалилась

В Уфе окончательно провалилась попытка взыскать 52 миллиона рублей с семьи основателя ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова. Как сообщает РБК Уфа, апелляционный суд поддержал предыдущее решение и отказал конкурсному управляющему в претензиях к детям и экс-супруге бизнесмена.

Финансовый управляющий компании-банкрота «Литер 4» требовал привлечь семью к субсидиарной ответственности. Он настаивал, что Бадиков незадолго до краха своего строительного гиганта провернул хитрую схему: подарил жене офисное здание, а та передала его трём их детям в качестве алиментов.

По мнению истца, это была мнимая сделка, чтобы спрятать ценный актив от кредиторов. Стоимость недвижимости на улице Зорге оценили почти в 125 миллионов рублей. Попытка управляющего добраться до этих денег была похожа на осаду крепости, которая ему никогда и не принадлежала.

Однако юристы семьи Бадиковых разбили все доводы в суде. Они предоставили доказательства, что спорное здание никогда не числилось на балансе обанкротившейся фирмы «Литер 4» и не принадлежало лично Кириллу Бадикову.

Выяснилось, что бывшая жена предпринимателя Татьяна Бадикова стала владелицей объекта ещё в 2015 году, задолго до финансовых проблем «Госстроя». А значит, это имущество нельзя считать частью конкурсной массы должника, и забирать его у детей незаконно. Это уже не первая такая неудача управляющего: ранее он пытался взыскать ту же сумму, но по долгам другой фирмы группы — ООО «Высотки».

Для самого Кирилла Бадикова это лишь один из эпизодов в длинной истории краха его империи. Бывший депутат горсовета Уфы сейчас отбывает реальный срок. В апреле 2025 года его приговорили к 5,5 годам колонии за мошенничество при строительстве ЖК «Московский». Ущерб по тому делу превысил два миллиарда рублей.