Семьи с детьми и участники СВО получат новые налоговые льготы с 2026 года

ФНС анонсировала льготы для многодетных семей и участников СВО. Также меняется порядок взаимодействия через Госуслуги и сроки вычетов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) представила обзор изменений в налоговом законодательстве, которые вступают в силу в ближайшее время. Ведомство опубликовало детальные разъяснения о порядке предоставления преференций по имущественным платежам.

С 1 января 2026 года граждане, воспитывающие трех и более детей, смогут оформить налоговый вычет по налогу на имущество. Льгота предоставляется до момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если ребенок обучается на очной форме, право на вычет сохраняется до его 23-летия.

На федеральном уровне закреплено освобождение от транспортного налога для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Аналогичное право получают Герои Советского Союза, Герои РФ и кавалеры ордена Славы. Льгота применяется к одному транспортному средству с наибольшей суммой налога, исключая дорогостоящие легковые автомобили и водный транспорт.

Для жителей территорий, где введены режимы ЧС, контртеррористической операции или принято решение об эвакуации, предусмотрено полное освобождение от налога на недвижимость. Данная норма имеет обратную силу и применяется к объектам, расположенным в зоне бедствия, начиная с налогового периода 2024 года.

Администрирование налогов также претерпит изменения. До 1 августа 2026 года упрощается процедура подачи уведомлений через портал «Госуслуги» для физических лиц. С 2027 года юридические лица освобождаются от необходимости подавать уведомления об исчислении транспортного и земельного налогов — расчет этих сумм полностью переходит в ведение налоговых органов.

Дополнительной мерой поддержки семей с детьми станет введение «семейной налоговой выплаты». Работающие родители двух и более детей при соблюдении критериев нуждаемости смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. При перерасчете фактическая ставка налога для них снизится с 13% до 6%.