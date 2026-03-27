Семь выходных в мае: как отдохнут жители Башкирии и при чём здесь Курбан-байрам

В мае 2026 года жители республики получат шесть федеральных выходных и дополнительный нерабочий день в честь мусульманского праздника.

Жителей Башкирии в мае 2026 года ждут два отдельных праздничных периода и один региональный выходной. Согласно постановлению правительства о праздничных и нерабочих днях, майский отдых в этом году окажется короче, чем в предыдущие несколько лет.

Первые выходные — с 1 по 3 мая — приурочены к Празднику Весны и Труда. Далее следуют выходные, посвящённые Дню Победы 9–11 мая. Между двумя праздничными отрезками — полноценная пятидневная рабочая неделя с 4 по 8 мая. При этом 30 апреля и 8 мая считаются предпраздничными: в эти дни трудовой день сокращается на один час.

Сокращение майских праздников по сравнению с 2024 и 2025 годами обусловлено календарным расположением дат: 1 мая приходится на пятницу, 9 мая — на субботу, а дополнительных переносов не предусмотрено. В прежние годы россияне отдыхали в мае по восемь дней.

У жителей Башкирии в запасе есть ещё один нерабочий день: 27 мая, среда, объявлена праздничной в честь Курбан-байрама. Итого в мае жители республики отдохнут семь дней.

Напомним, по данным производственного календаря и региональных нормативных актов, в 2026 году жители Башкирии отдохнут на три дня больше остальных россиян — благодаря Ураза-байраму, Курбан-байраму и Дню Республики.

Всего в 2026 году жители Башкирии будут работать 244 дня, а отдыхать — 121 день, что на три дня превышает среднероссийский показатель в 118 дней. Постановление, закрепляющее даты религиозных праздников на 2026 год, было принято 15 июля 2025 года (Постановление Правительства Республики Башкортостан № 322).

По данным Трудового кодекса РФ, статья 112 наделяет регионы правом устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни, связанные с религиозными или национальными традициями. Даты мусульманских праздников определяются по лунному календарю и ежегодно утверждаются отдельными постановлениями правительства республики.

К слову, в мае 2025 года жители Башкирии отдыхали дважды: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — итого восемь нерабочих дней, что заметно больше, чем предусмотрено майским графиком 2026 года.