Сдачу улицы Пугачёва в Уфе перенесли на ноябрь из-за дефицита топлива

Реконструкция улицы Пугачёва в Уфе снова встала. Власти обещали открыть дорогу к сентябрю, но теперь кивают на дефицит топлива. Новый дедлайн — ноябрь.

С ремонтом улицы Пугачёва в Уфе снова не задалось, а у подрядной организации нашлась убедительная отговорка. Вместо запуска движения в начале сентября горожане получили очередное обещание. На этот раз открытие двух полос в каждом направлении запланировано на ноябрь 2025 года.

Всего месяц назад администрация уверяла, что процесс идёт полным ходом. Жителям Кузнецовского Затона, уставшим от стройки, обещали вот-вот открыть движение по одной полосе от Геофизиков до развязки с Рыленко. Говорили, что подрядчик активно завозит песчано-гравийную смесь для стыковки участков.

Наступил сентябрь, а на объекте ничего не поменялось. Техника по-прежнему возит ПГС на небольшом отрезке. Остальная часть дороги замерла. Активные строительные работы на других участках подрядная организация попросту не осуществляет.

Официальная версия властей — внезапная нехватка горючки для строительной техники. Как только топливный вопрос решится, рабочие обещают уложить ещё один слой асфальта от Сочинской до Бельской. Тогда, возможно, к ноябрю что-то и поедет.

Изначально реконструкция, стартовавшая летом 2022-го, должна была занять чуть больше двух лет. Но процесс застопорился из-за жильцов домов, идущих под снос. Не все хотели съезжать, а согласные требовали компенсацию побольше, что привело к долгим судебным тяжбам.

Теперь многострадальная улица превращается в памятник несбывшимся обещаниям. Жители продолжают писать жалобы мэру и главе республики, но их просьбы ускорить работы, кажется, растворяются в воздухе.

По данным мэрии Уфы на весну 2025 года, под реконструкцию изъяли 147 земельных участков, что затронуло интересы 411 собственников. Общая сумма компенсационных выплат превысила 2 миллиарда рублей. Этот проект — часть большой программы «Южные ворота», которая призвана разгрузить транспортные потоки на юге города.