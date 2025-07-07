Сбой в системе: «Уфаводоканал» по ошибке начислил жителям пени за июнь

Жителям Уфы, получившим июньские квитанции от «Уфаводоканала», стоит внимательно проверить графу «пени». Из-за технического сбоя некоторым горожанам ошибочно начислили ранее погашенные штрафы.
В самой компании уже признали ошибку и официально заявили: оплачивать эти суммы не нужно. Представители «Уфаводоканала» принесли извинения и пообещали, что все неверные начисления будут скорректированы в платёжках за следующий месяц.
Примечательно, что для уфимского водоканала это уже становится неприятной традицией. Аналогичный инцидент с ошибочными пенями за июнь произошёл и в 2023 году.
Вопрос эксперту
«Технический сбой» во второй раз — это уже звучит как плохая отговорка. Что на самом деле происходит?
Вы правы, повторение ошибки указывает на системные проблемы. «Технический сбой» — это удобное объяснение, но за ним может скрываться что угодно: от устаревшего программного обеспечения и ошибок при обновлении баз данных до человеческого фактора. Когда платёжная система и биллинг плохо «дружат» между собой, информация о погашенных пенях может просто не дойти до системы, формирующей квитанции. Повторный инцидент — это серьёзный сигнал для руководства компании о том, что их внутренние процессы требуют капитального ремонта, а не «косметического».
Я запаниковал и уже оплатил эту квитанцию вместе с ошибочными пенями. Что теперь делать, как вернуть деньги?
Не переживайте, ваши деньги не пропадут. Вам не придётся писать заявления и обивать пороги. Эта сумма автоматически зачислится как переплата на ваш лицевой счёт. В следующей квитанции за июль вы увидите, что ваш платёж будет меньше ровно на ту сумму, которую вы переплатили. По сути, вы просто внесли аванс.
Можно ли как-то наказать «Уфаводоканал» за этот беспорядок и потраченные нервы?
Да, рычаги влияния есть. Самый действенный способ — коллективная жалоба. Вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию (Госжилинспекцию) или Роспотребнадзор. Эти ведомства имеют право провести проверку по факту нарушения прав потребителей и, если вина будет доказана, наложить на ресурсоснабжающую организацию штраф. Что касается компенсации за «моральный вред», то её можно потребовать только через суд, но для большинства людей это слишком сложный и долгий процесс из-за небольшой суммы.
А как теперь вообще доверять их квитанциям? Где гарантия, что в следующем месяце не нарисуют ещё что-нибудь?
Единственный способ — личный контроль. Всегда внимательно изучайте расшифровку в квитанции. Сверяйте показания счётчиков, смотрите на тарифы. Особое внимание — на графу «пени», особенно если вы уверены, что платите вовремя. Если видите сомнительную цифру, не спешите платить. Сначала позвоните на горячую линию «Уфаводоканала» 8(347)222-86-76, 8-800-347-51-51 или напишите им в личном кабинете, приложив фото квитанции, и потребуйте разъяснений.
Этот ошибочный долг не попадёт в мою кредитную историю? Меня не запишут в неплательщики?
Нет, этого можно не опасаться. Поскольку «Уфаводоканал» публично признал свою ошибку, эта информация является внутренним делом компании. Они не имеют права передавать некорректные данные о задолженности ни в бюро кредитных историй, ни судебным приставам. Этот «долг» будет аннулирован внутри их системы до того, как он сможет нанести вам какой-либо вред.