Сбербанк предупредил о возможных сбоях в работе своих приложений в майские дни

Сбербанк разослал клиентам предупреждение о возможных трудностях с доступом к мобильным приложениям из-за эпизодических сбоев сотовой связи в ряде регионов. Банк дал инструкции, как действовать при задержке кодов подтверждения.

В ряде регионов России, включая Башкирию, в ближайшее время возможны временные перебои мобильной связи. Сбербанк оповестил об этом клиентов через push-рассылку на смартфоны. Руководитель пресс-службы банка Денис Максименков подтвердил информацию редакции UFA1.RU 5 мая. Речь не идёт о полноценном отключении. Затруднения при входе могут затронуть приложения «СберБанк Онлайн» и «СберБизнес».

«Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами», — сообщил Максименков.

Главная сложность для пользователей — задержка СМС с одноразовыми кодами подтверждения операций. По словам представителя банка, проблема возникает не из-за внутреннего сбоя. Причина — нестабильная работа сотовых сетей в отдельные промежутки времени.

«СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Это не сбой в банке — это особенности связи в моменте», — уточнил Максименков.

Все отправленные коды сохраняются в истории уведомлений внутри приложения. После подключения к стабильному интернету или Wi-Fi их можно найти в разделе «История операций». Банк не рекомендует повторять действия при отсутствии кода — достаточно заглянуть в историю уведомлений.

Пользователям «СберБизнеса» советуют заранее настроить вход по ПИН-коду или QR-коду и по возможности работать через Wi-Fi. При стабильном соединении все функции работают штатно.

Более 10 000 офисов банка по всей стране продолжают работу в обычном режиме. Банкоматы, особенно расположенные в отделениях, также функционируют без изменений. Контактный центр доступен круглосуточно: номер 900 для физических лиц, 0321 для предпринимателей и организаций.

Банк ведёт мониторинг ситуации и поддерживает связь с клиентами через приложение, отделения и телефонную линию.

4 мая операторы «большой четвёрки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 — разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета и доставки СМС. Ограничения затронут Москву, Московскую область и Санкт-Петербург с 5 по 9 мая. По данным «Коммерсанта», «Билайн» объяснил меры соображениями безопасности и посоветовал пользоваться Wi-Fi. МТС предупредил о возможных затруднениях с безналичной оплатой и работой банкоматов.

Первые крупные ограничения мобильного интернета в России ввели в мае 2025 года — в период празднования 80-летия Победы. Впоследствии практика распространилась на другие регионы. Власти объясняют ограничения мерами безопасности. Как правило, они затрагивают мобильный интернет, а в отдельных случаях — голосовую связь.