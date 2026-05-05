0
2 часа
Новости

Сбербанк предупредил о возможных сбоях в работе своих приложений в майские дни

Сбербанк разослал клиентам предупреждение о возможных трудностях с доступом к мобильным приложениям из-за эпизодических сбоев сотовой связи в ряде регионов. Банк дал инструкции, как действовать при задержке кодов подтверждения.
смартфон в руках
©Imagen

В ряде регионов России, включая Башкирию, в ближайшее время возможны временные перебои мобильной связи. Сбербанк оповестил об этом клиентов через push-рассылку на смартфоны. Руководитель пресс-службы банка Денис Максименков подтвердил информацию редакции UFA1.RU 5 мая. Речь не идёт о полноценном отключении. Затруднения при входе могут затронуть приложения «СберБанк Онлайн» и «СберБизнес».

«Ограничения будут носить эпизодический характер — не на весь день, а отдельными интервалами», — сообщил Максименков.

Главная сложность для пользователей — задержка СМС с одноразовыми кодами подтверждения операций. По словам представителя банка, проблема возникает не из-за внутреннего сбоя. Причина — нестабильная работа сотовых сетей в отдельные промежутки времени.

«СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Это не сбой в банке — это особенности связи в моменте», — уточнил Максименков.

Все отправленные коды сохраняются в истории уведомлений внутри приложения. После подключения к стабильному интернету или Wi-Fi их можно найти в разделе «История операций». Банк не рекомендует повторять действия при отсутствии кода — достаточно заглянуть в историю уведомлений.

Пользователям «СберБизнеса» советуют заранее настроить вход по ПИН-коду или QR-коду и по возможности работать через Wi-Fi. При стабильном соединении все функции работают штатно.

Более 10 000 офисов банка по всей стране продолжают работу в обычном режиме. Банкоматы, особенно расположенные в отделениях, также функционируют без изменений. Контактный центр доступен круглосуточно: номер 900 для физических лиц, 0321 для предпринимателей и организаций.

Банк ведёт мониторинг ситуации и поддерживает связь с клиентами через приложение, отделения и телефонную линию.

4 мая операторы «большой четвёрки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 — разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета и доставки СМС. Ограничения затронут Москву, Московскую область и Санкт-Петербург с 5 по 9 мая. По данным «Коммерсанта», «Билайн» объяснил меры соображениями безопасности и посоветовал пользоваться Wi-Fi. МТС предупредил о возможных затруднениях с безналичной оплатой и работой банкоматов.

Первые крупные ограничения мобильного интернета в России ввели в мае 2025 года — в период празднования 80-летия Победы. Впоследствии практика распространилась на другие регионы. Власти объясняют ограничения мерами безопасности. Как правило, они затрагивают мобильный интернет, а в отдельных случаях — голосовую связь.

Похожие записи
0
06.03.2026
Новости

Песков назвал отключения связи в Москве оправданными

смартфон в руках мужчины
Абоненты «Билайна» в Москве 6 марта столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Оператор подтвердил проблемы, сославшись на «внешние ограничения», не зависящие от компании.
0
06.03.2026
Новости

Мобильная связь в Москве дала сбой из-за «мер безопасности»

женщина держит в руках смартфон
Абоненты «Билайна» и ряда других операторов связи в Москве столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильной сети, начавшимися вечером 5 марта и продолжающимися 6 марта.
1
05.12.2025
Новости

Жители Башкирии массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом

удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
Пользователи мобильного интернета из Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска фиксируют невозможность выхода в сеть. Обращения граждан поступают с раннего утра 5 декабря.
0
21.11.2025
Новости

Российские абоненты начали судиться с операторами из-за проблем с мобильной связью

смартфон лежит на столе
В России зарегистрирован иск к сотовому оператору из-за регулярного отсутствия мобильного интернета. Истцы требуют восстановить услугу и выплатить 100 000 рублей.
0
15.11.2025
Общество

«Это деньги, выброшенные на ветер»: как борьба с БПЛА в Башкирии бьет по кошелькам жителей

айфон в руках
Заплатил за интернет, а получил «режим безопасности» — с такой реальностью сталкиваются жители Башкирии. Власти объясняют отключения мобильного интернета необходимостью защиты от атак беспилотников, но
0
13.11.2025
Новости

Интернет по приказу: кто и зачем отключает связь в России и стоит ли ждать компенсаций?

человек пользуется смартфоном
В России массово отключают мобильный интернет по решению властей для борьбы с БПЛА. Узнайте, кто виноват, что будет с бизнесом и ждать ли компенсаций.
-1
08.11.2025
Новости

Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

смартфон лежит на столе
Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.