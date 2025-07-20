Самый сильный госслужащий Башкирии живёт в Белорецке

Глава Белорецкого района Башкирии Азат Хакимов блеснул физической формой на Дне города. Мужчина уверенно поднял 40-килограммовую штангу на бицепс

В Башкирии, похоже, нашли самого сильного чиновника. Руководитель администрации Белорецкого района Азат Хакимов неплохо справился с подъёмом 40-килограммовой штанги.

Спортивный перформанс состоялся в рамках празднования Дня города и Дня металлурга. Вместо того чтобы толкать речи с трибуны, глава муниципалитета решил присоединиться к спортивным мероприятиям и показать личный пример.

Момент силы чиновник запечатлел для истории и выложил у себя в соцсетях. На кадрах видно, как он выполняет подъём изогнутой штанги на бицепс. Вес блинов — 40 кг, плюс сам гриф. Снаряд, который для новичка может показаться неподъёмным, Хакимов одолел с правильной техникой.

Пока одни чиновники демонстрируют силу воли в спортзале, другие её теряют в кабинетах. В 2025 году, например, семь госслужащих в Башкирии были уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». Для сравнения, за весь 2024 год по этой же причине работы лишились 24 человека.