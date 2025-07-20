Самый сильный госслужащий Башкирии живёт в Белорецке

Глава Белорецкого района Башкирии Азат Хакимов блеснул физической формой на Дне города. Мужчина уверенно поднял 40-килограммовую штангу на бицепс ©Администрация Белорецкого района/Vk
В Башкирии, похоже, нашли самого сильного чиновника. Руководитель администрации Белорецкого района Азат Хакимов неплохо справился с подъёмом 40-килограммовой штанги.
Спортивный перформанс состоялся в рамках празднования Дня города и Дня металлурга. Вместо того чтобы толкать речи с трибуны, глава муниципалитета решил присоединиться к спортивным мероприятиям и показать личный пример.
Момент силы чиновник запечатлел для истории и выложил у себя в соцсетях. На кадрах видно, как он выполняет подъём изогнутой штанги на бицепс. Вес блинов — 40 кг, плюс сам гриф. Снаряд, который для новичка может показаться неподъёмным, Хакимов одолел с правильной техникой.
- Это пиар-акция или глава района действительно «в теме» спорта?
Судя по всему, для Азата Хакимова спорт — это не просто показательное выступление. Ещё в 2022 году, задолго до назначения на нынешний пост, он комментировал в соцсетях посты о спорте, отмечая, что «физическую форму надо держать». Так что его выход к штанге на Дне города — это, скорее, демонстрация привычного для него образа жизни, а не случайный поступок.
- Кто такой Азат Хакимов и как давно он руководит районом?
Азат Хакимов — относительно новый руководитель для Белорецкого района. Ему 41 год, он уроженец Абзелиловского района. Его карьера на госслужбе началась в 2015 году, до этого он работал в энергетической компании. В марте 2025 года его назначили временно исполняющим обязанности главы Белорецкого района, а в апреле он официально вступил в должность. До этого он был первым заместителем главы Октябрьского района Уфы.
- В статье упоминают увольнения «в связи с утратой доверия». Что это за формулировка?
Это самая строгая мера наказания для чиновника за серьёзные коррупционные нарушения. Причиной могут стать, например, сокрытие доходов, конфликт интересов или участие в бизнесе. Уволенный по этой статье госслужащий на пять лет попадает в специальный федеральный реестр, что фактически закрывает ему дорогу на любую другую должность в органах власти.
- Почему именно Белорецкому району понадобился такой «сильный» глава?
Назначая Хакимова, глава Башкирии Радий Хабиров отдельно подчеркнул, что «белоречане нуждаются в сильной, крепкой руке». Район считается сложным, с большим количеством как социальных проблем, так и перспективных проектов, которые требуют твёрдого управления.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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