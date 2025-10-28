0
4 часа
Новости

«Самые вкусные торты были у нее»: в Башкирии умерла 47‑летняя кондитер Ирина Багаутдинова

В Иглинском районе простились с Ириной Багаутдиновой — основательницей «Дольчерина» и активной общественницей, чьи торты знала вся Башкирия.
Ирина Багаутдинова
В Башкирии скончалась предприниматель и меценат Ирина Багаутдинова. Она была основательницей известного в республике кондитерского бренда «Дольчерина». Смерть предпринимательницы стала потерей для Иглинского района, в развитии которого она принимала активное участие.

Вклад в развитие района

Ирина Багаутдинова была известна как создательница кондитерских изделий, которые стали визитной карточкой района. Она разработала уникальный рецепт и запустила бренд «Иглинский медовик». Покупатели ценили её продукцию за высокое качество. Администрация Иглинского района отметила, что работа Багаутдиновой внесла большой вклад в формирование позитивного имиджа территории.

«Ответственная, добропорядочная, Ирина Рашитовна вкладывала душу в каждое изделие, и её продукция всегда была вкусной и качественной», — говорится в некрологе, опубликованном администрацией.

Общественная деятельность и планы

Помимо бизнеса, Ирина Багаутдинова активно занималась общественной деятельностью. Она была меценатом, участвовала в районных мероприятиях и занималась благотворительностью. В том числе оказывала помощь участникам специальной военной операции.

У предпринимательницы были планы по расширению своего дела. Она собиралась построить семейное кафе в местном парке «Солнечный», однако не успела реализовать этот проект.

У женщины остались муж и двое детей.

