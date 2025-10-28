«Самые вкусные торты были у нее»: в Башкирии умерла 47‑летняя кондитер Ирина Багаутдинова

В Башкирии скончалась предприниматель и меценат Ирина Багаутдинова. Она была основательницей известного в республике кондитерского бренда «Дольчерина». Смерть предпринимательницы стала потерей для Иглинского района, в развитии которого она принимала активное участие.
Вклад в развитие района
Ирина Багаутдинова была известна как создательница кондитерских изделий, которые стали визитной карточкой района. Она разработала уникальный рецепт и запустила бренд «Иглинский медовик». Покупатели ценили её продукцию за высокое качество. Администрация Иглинского района отметила, что работа Багаутдиновой внесла большой вклад в формирование позитивного имиджа территории.
«Ответственная, добропорядочная, Ирина Рашитовна вкладывала душу в каждое изделие, и её продукция всегда была вкусной и качественной», — говорится в некрологе, опубликованном администрацией.
Общественная деятельность и планы
Помимо бизнеса, Ирина Багаутдинова активно занималась общественной деятельностью. Она была меценатом, участвовала в районных мероприятиях и занималась благотворительностью. В том числе оказывала помощь участникам специальной военной операции.
У предпринимательницы были планы по расширению своего дела. Она собиралась построить семейное кафе в местном парке «Солнечный», однако не успела реализовать этот проект.
У женщины остались муж и двое детей.