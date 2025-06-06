Главная » Новости
108

Салават Юлаев вернулся на родину: в Башкирии установили новый монумент

©t.me/vsyaufa

Инсайдерские Telegram-каналы сообщили в пятницу о появлении нового монумента Салавату Юлаеву в Салаватском районе республики. Величественная статуя установлена прямо на въезде в родные места национального героя.

Местная администрация пообещала завершить благоустройство территории вокруг памятника к предстоящему празднику Сабантуй. Площадка готовится принять потоки гостей и туристов, которые смогут увидеть символическое возвращение легендарного батыра домой.

памятник салавату юлаеву
©street.professor

Первый памятник Салавату Юлаеву в Башкортостане был создан еще в 1952 году по проекту скульптора Т.П. Нечаевой и установлен в селе Малояз Салаватского района. Позднее он был перемещен в парк и сейчас находится на территории музея Салавата Юлаева.
В городе Салавате уже существует памятник герою, созданный по проекту скульптора А.В. Семченко и архитектора Ю.М. Бриллиантова, который был установлен в 1988 году. Этот монумент включает железобетонный пилон высотой 12 метров, завершающийся стилизованным изображением птицы и трехметровой скульптурой Салавата Юлаева, стремительно мчащегося на коне.

Появление нового памятника происходит на фоне грядущей реконструкции главной достопримечательности Уфы. Знаменитая конная статуя в столице республики отправится на масштабное обновление уже этим летом.

До начала осени культовое изваяние демонтируют с привычного места. Когда именно легендарный всадник вернется к подножию Уфимских холмов — пока неизвестно.

салават юлаев салаватский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.