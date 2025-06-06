Первый памятник Салавату Юлаеву в Башкортостане был создан еще в 1952 году по проекту скульптора Т.П. Нечаевой и установлен в селе Малояз Салаватского района. Позднее он был перемещен в парк и сейчас находится на территории музея Салавата Юлаева.

В городе Салавате уже существует памятник герою, созданный по проекту скульптора А.В. Семченко и архитектора Ю.М. Бриллиантова, который был установлен в 1988 году. Этот монумент включает железобетонный пилон высотой 12 метров, завершающийся стилизованным изображением птицы и трехметровой скульптурой Салавата Юлаева, стремительно мчащегося на коне.