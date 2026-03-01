«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» во Владивостоке со счетом 2:4

Хоккеисты уфимского клуба проиграли Адмиралу на Дальнем Востоке со счетом 2:4. Исход встречи решился в заключительном периоде.

Уфимский «Салават Юлаев» 1 марта уступил владивостокскому «Адмиралу» со счётом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Для дальневосточного клуба победа стала первой после серии из трёх поражений подряд.

Игра проходила на площадке «Адмирала» во Владивостоке. К третьему периоду уфимцы удерживали комфортный счёт, но хозяева перевернули ход встречи за последние 12 минут.

На 49-й минуте нападающий Оскар Булавчук сравнял счёт. Через пять минут защитник Либор Шулак точным броском вывел «Адмирал» вперёд — 3:2.

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. Отыграться не удалось: на последней минуте Дмитрий Завгородний забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:2.

Букмекеры оценивали победу уфимцев коэффициентом 1,75 и прогнозировали трудности «Адмирала» в атаке. 26 февраля «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор», причём провёл тот матч без нескольких основных хоккеистов.