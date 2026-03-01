0
«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» во Владивостоке со счетом 2:4

Хоккеисты уфимского клуба проиграли Адмиралу на Дальнем Востоке со счетом 2:4. Исход встречи решился в заключительном периоде.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» 1 марта уступил владивостокскому «Адмиралу» со счётом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Для дальневосточного клуба победа стала первой после серии из трёх поражений подряд.

Игра проходила на площадке «Адмирала» во Владивостоке. К третьему периоду уфимцы удерживали комфортный счёт, но хозяева перевернули ход встречи за последние 12 минут.

На 49-й минуте нападающий Оскар Булавчук сравнял счёт. Через пять минут защитник Либор Шулак точным броском вывел «Адмирал» вперёд — 3:2.

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. Отыграться не удалось: на последней минуте Дмитрий Завгородний забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:2.

Букмекеры оценивали победу уфимцев коэффициентом 1,75 и прогнозировали трудности «Адмирала» в атаке. 26 февраля «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор», причём провёл тот матч без нескольких основных хоккеистов.

Похожие записи
0
28.02.2026
Спорт

«Для нас это не было неожиданным»: защитник «Салавата Юлаева» Василевский — о преображении команды в сезоне КХЛ

Алексей Василевский
Алексей Василевский объяснил, почему уфимский клуб не удивлён собственным результатам и оценил шансы на «зелёное дерби» с «Ак Барсом».
0
28.02.2026
Спорт

Василевский выделил двух ключевых игроков «Салавата Юлаева» в сезоне

Алексей Василевский
Защитник уфимского клуба рассказал, кого считает самым ценным игроком команды, и отметил высокие перспективы молодого вратаря Семёна Вязового.
1
26.02.2026
Спорт

Бутузов о победе над «Трактором»: «Тяжелый и эмоциональный матч»

Владимир Бутузов
Нападающий «Салавата Юлаева» оценил волевую победу над челябинцами и рассказал о настрое команды перед дальневосточным турне.
0
26.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» одолел «Трактор» на домашнем льду со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Исход встречи решила серия послематчевых бросков.
0
24.02.2026
Спорт

Козлов после победы над «Сибирью»: «Не лучший матч, но два очка — наши»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру с «Сибирью», которую уфимцы выиграли в овертайме. Наставник указал на недоработки команды, но остался доволен результатом.
0
24.02.2026
Спорт

«Уже чувствуется плей-офф»: Денис Ян — о возвращении и победе «Салавата Юлаева»

Денис Ян
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян вернулся на лёд после паузы и сразу забил, однако уфимцы позволили сопернику отыграть два гола. Победу в овертайме принёс Евгений Кузнецов.
0
24.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в овертайме и закрепился на пятом месте

хоккеисты
Евгений Кузнецов принес уфимскому клубу важнейшие два очка. Хозяева льда упустили преимущество в две шайбы, но смогли дожать соперника.
0
22.02.2026
Спорт

Жаровский назвал удаления основной причиной поражения «Салавата Юлаева» в игре со «Спартаком»

Александр Жаровский
Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский прокомментировал проигрыш «Спартаку» со счётом 3:5 и рассказал о своём голе, забитом в день рождения.
