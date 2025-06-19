Салават Юлаев исчезнет из Уфы на два года

Власти Уфы рассказали о сроках масштабной реставрации главного символа республики. Через одиннадцать дней уфимцы потеряют возможность подойти к легендарному монументу.

Власти региона объявили трехэтапный план восстановления скульптуры. Первая фаза стартует 30 июня установкой строительных заграждений и лесов от парковки Конгресс-холла до самого памятника. Подготовительные мероприятия растянутся до сентября текущего года.

Октябрь 2025-го станет переломным моментом в истории монумента. Впервые за шесть десятилетий существования статую демонтируют с постамента и транспортируют в специализированный реставрационный цех столицы Башкирии. Восстановительные работы продлятся до апреля 2027 года под надзором экспертов Российской академии художеств.

Заключительный период охватит благоустройство прилегающей территории и модернизацию фонтанного комплекса. Эти мероприятия запланированы на весенне-летний сезон 2027 года.

Торжественное возвращение обновленного памятника назначено на сентябрь 2027-го, что совпадет с 60-летним юбилеем создания скульптуры. Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул критическое состояние монумента, требующее немедленного вмешательства специалистов.

Особенностью предстоящей реставрации станет возврат к первоначальному темно-серому оттенку вместо привычного зеленоватого налета патины. Эксперты выявили серьезные повреждения бронзированной обшивки, коррозию внутреннего стального каркаса и появление множественных трещин.

Как общественность реагировала на решение о реставрации памятника Салавату Юлаеву

Общественная реакция на планы масштабной реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе оказалась крайне неоднозначной и породила серьезные споры среди жителей республики.

Основные опасения граждан

Главной причиной беспокойства стали страхи о возможном невозвращении памятника на прежнее место после демонтажа. Многие жители республики опасались, что под предлогом реставрации монумент могут убрать навсегда. Эти опасения усиливались тем фактом, что Салават Юлаев исторически боролся против царской власти и участвовал в восстании Пугачева.

Националистические Telegram-каналы активно распространяли версии о том, что власти якобы намеренно не хотят возвращать памятник на место. Некоторые граждане даже предполагали, что это может быть инициатива федеральных властей, считающих неуместным увековечивание борца против законной государственной власти.

Критика методов реставрации

Значительная часть уфимцев выступила против демонтажа, предлагая провести работы непосредственно на месте установки. Жители сравнивали ситуацию с реставрацией волгоградской «Родины-матери», которая проводилась без снятия скульптуры с постамента.

Граждане высказывали недоверие к выбранным подрядчикам и предлагали привлечь специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга вместо казанской компании. Некоторые комментаторы иронично предлагали «пригласить китайцев», которые «всё могут».

Финансовые возражения

Стоимость реставрации в 300 миллионов рублей вызвала острую критику части населения. Представители других национальностей региона заявляли, что им «памятник полевого командира до лампочки» и предлагали башкирским общественникам самостоятельно собирать средства на реставрацию.

Критики утверждали, что бюджетные деньги лучше потратить на обновление транспорта, дороги и реставрацию домов в центре города.

Недоверие к властям

Историк Салават Хамидуллин связал общественные опасения с общей утратой доверия к властям. Жители критиковали предыдущий опыт реставрационных работ при главе республики, приводя примеры неудачных проектов: «изуродованный» фонтан «Мальчик с кураем», арку в саду Аксакова, фонтан в Черниковке.

Защитники реставрации

Несмотря на критику, нашлись и сторонники проекта. Политолог Арсен Шаяхметов подчеркнул, что памятник является главным символом Уфы и республики, сравнив его значение с Медным всадником для Петербурга или Эйфелевой башней для Парижа.

Власти региона были вынуждены неоднократно публично гарантировать возвращение памятника на место. Глава Башкультнаследия Салават Кулбахтин подчеркнул, что невозвращение объекта культурного наследия на место является нарушением федерального законодательства и влечет уголовную ответственность.