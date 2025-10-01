С 2027 года россиян начнут лишать водительских прав из-за болезней

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу поправки, позволяющие аннулировать права водителей при выявлении опасных заболеваний. Больницы обяжут передавать данные в ГИБДД.

С марта 2027 года в России заработает новый порядок приостановки действия водительских удостоверений. Если во время визита к врачу у вас обнаружат заболевание, при котором вождение запрещено, клиника будет обязана сообщить об этом в МВД, и ваши права могут аннулировать, пишет издание Кубанские новости».

Новая система создаст прямой канал между больницами и полицией. После любого приёма, планового или экстренного, сведения о противопоказаниях к вождению автоматически попадут в базу ГИБДД. При этом будет соблюдаться частичная врачебная тайна: полиция узнает лишь о наличии ограничений, но не ваш конкретный диагноз.

Лишиться прав можно будет из-за серьёзных проблем со здоровьем, которые могут спровоцировать внезапную аварию. В список входят тяжёлые нарушения зрения, психические расстройства, алкогольная или наркотическая зависимость, а также сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемия.

По мнению авторов инициативы, это поможет убрать с дорог опасных водителей. Сейчас состояние здоровья проверяют только раз в десять лет при замене удостоверения, а новый механизм позволит отслеживать его постоянно.

Однако есть и риски. Водители могут начать избегать врачей, опасаясь потерять права, что угрожает их собственному здоровью. Критики также предупреждают о возможном росте коррупции, когда нужный диагноз можно будет скрыть за взятку.