С 2026 года порог единовременной выплаты пенсии вырастет до 440 тысяч рублей

С 1 января 2026 года граждане получат накопительную пенсию одной выплатой, если на их лицевом счете скопилось менее 440 тысяч рублей. Порог для единовременной выдачи средств увеличился из-за роста прожиточного минимума пенсионера.

Как работает новый расчет

Чтобы забрать все деньги сразу, расчетная ежемесячная выплата должна быть меньше 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). На 2026 год ПМП утвердили на уровне 16 288 рублей. Десять процентов от этой суммы — 1628,8 рубля.

Правительство заморозило «ожидаемый период выплаты» на отметке 270 месяцев (22,5 года). Именно на это число делят все накопления человека, чтобы узнать его условную ежемесячную прибавку.

Арифметика следующая: 1628,8 рубля умножаем на 270 месяцев. Получаем пороговую сумму — 439 776 рублей. Если на счете меньше — фонд выдаст всё сразу. Если больше — назначат ежемесячную пенсию.

Кому выплатят деньги

По данным члена комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб, единовременную выплату получат 705 тысяч человек. Средний размер перевода составит около 68 тысяч рублей. Ежемесячная прибавка достанется меньшинству — 152 тысячам граждан с крупными накоплениями. В среднем они будут получать по 1500 рублей в месяц.

Возраст доступа к накоплениям остался прежним: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Ждать выхода на страховую пенсию по старости не нужно.

Справка

Раньше тип выплаты определяли по отношению к размеру страховой пенсии: если накопительная часть составляла менее 5% от общей суммы пенсии, деньги отдавали сразу. С 2024 года методику упростили, привязав расчет к прожиточному минимуму. Это увеличило число людей, получающих накопления единовременно, а не «размазанными» платежами по несколько сотен рублей.

Параллельно в Госдуме обсуждают повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии до 17 815 рублей и снижение возраста для получения «двойной» фиксированной части с 80 до 70 лет. Эти инициативы пока находятся на стадии рассмотрения.