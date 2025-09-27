С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей. Как это повлияет на доходы россиян

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится с 22 440 до 27 093 рублей. Это повышение почти на 21% напрямую коснется зарплат и социальных пособий для миллионов граждан.
Какие выплаты вырастут
Работодатели по всей стране будут обязаны платить сотрудникам за полный рабочий месяц не меньше нового МРОТ. Поскольку к этому показателю привязаны и другие начисления, их размер также пересчитают в сторону увеличения. Если ваша зарплата или пособие зависят от МРОТ, они вырастут.
- Зарплата. Минимальный оклад за полную ставку станет не ниже 27 093 рублей.
- Отпускные и командировочные. Их рассчитывают на основе среднего заработка, который увеличится для низкооплачиваемых работников.
- Больничные. Пособие по временной нетрудоспособности также зависит от официального заработка.
- Пособие по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет привязан к МРОТ.
Что будет с пенсиями
Повышение МРОТ повлияет на размер будущих пенсий. Работодатели будут отчислять больше страховых взносов в Социальный фонд. Из этих взносов формируются пенсионные баллы, которые определяют размер будущей пенсии. Важно: пенсии, которые уже назначены, из-за этого повышения не изменятся.
Новый федеральный МРОТ — это обязательная для всех регионов России нижняя планка. Местные власти могут устанавливать свой показатель минимальной зарплаты, но он должен быть выше общероссийского. По словам эксперта Общественной палаты РФ Евгения Машарова, это повышение является частью долгосрочной цели — к 2030 году МРОТ должен достичь 35 000 рублей.