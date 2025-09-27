С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей. Как это повлияет на доходы россиян

С 2026 года МРОТ в России повысится больше чем на 20%. Это автоматически увеличит размер выплат по больничным, декретным и другим пособиям.

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится с 22 440 до 27 093 рублей. Это повышение почти на 21% напрямую коснется зарплат и социальных пособий для миллионов граждан.

Какие выплаты вырастут

Работодатели по всей стране будут обязаны платить сотрудникам за полный рабочий месяц не меньше нового МРОТ. Поскольку к этому показателю привязаны и другие начисления, их размер также пересчитают в сторону увеличения. Если ваша зарплата или пособие зависят от МРОТ, они вырастут.

Зарплата . Минимальный оклад за полную ставку станет не ниже 27 093 рублей.

. Минимальный оклад за полную ставку станет не ниже 27 093 рублей. Отпускные и командировочные . Их рассчитывают на основе среднего заработка, который увеличится для низкооплачиваемых работников.

. Их рассчитывают на основе среднего заработка, который увеличится для низкооплачиваемых работников. Больничные . Пособие по временной нетрудоспособности также зависит от официального заработка.

. Пособие по временной нетрудоспособности также зависит от официального заработка. Пособие по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет привязан к МРОТ.

Что будет с пенсиями

Повышение МРОТ повлияет на размер будущих пенсий. Работодатели будут отчислять больше страховых взносов в Социальный фонд. Из этих взносов формируются пенсионные баллы, которые определяют размер будущей пенсии. Важно: пенсии, которые уже назначены, из-за этого повышения не изменятся.