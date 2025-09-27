0
5 часов
Новости

С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей. Как это повлияет на доходы россиян

С 2026 года МРОТ в России повысится больше чем на 20%. Это автоматически увеличит размер выплат по больничным, декретным и другим пособиям.
деньги в кошельке
©News-bash

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится с 22 440 до 27 093 рублей. Это повышение почти на 21% напрямую коснется зарплат и социальных пособий для миллионов граждан.

Какие выплаты вырастут

Работодатели по всей стране будут обязаны платить сотрудникам за полный рабочий месяц не меньше нового МРОТ. Поскольку к этому показателю привязаны и другие начисления, их размер также пересчитают в сторону увеличения. Если ваша зарплата или пособие зависят от МРОТ, они вырастут.

  • Зарплата. Минимальный оклад за полную ставку станет не ниже 27 093 рублей.
  • Отпускные и командировочные. Их рассчитывают на основе среднего заработка, который увеличится для низкооплачиваемых работников.
  • Больничные. Пособие по временной нетрудоспособности также зависит от официального заработка.
  • Пособие по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет привязан к МРОТ.

Что будет с пенсиями

Повышение МРОТ повлияет на размер будущих пенсий. Работодатели будут отчислять больше страховых взносов в Социальный фонд. Из этих взносов формируются пенсионные баллы, которые определяют размер будущей пенсии. Важно: пенсии, которые уже назначены, из-за этого повышения не изменятся.

Новый федеральный МРОТ — это обязательная для всех регионов России нижняя планка. Местные власти могут устанавливать свой показатель минимальной зарплаты, но он должен быть выше общероссийского. По словам эксперта Общественной палаты РФ Евгения Машарова, это повышение является частью долгосрочной цели — к 2030 году МРОТ должен достичь 35 000 рублей.

Похожие записи
0
18.09.2025
Семья

Многодетным отцам в России предложили выплачивать крупную сумму

отец с ребенком на руках
В Общественной палате предложили новую меру поддержки — «отцовский капитал». Выплату смогут получить папы, воспитывающие от трех детей в одном браке.
0
11.09.2025
Новости

В Госдуме предложили снизить возраст для пенсионных надбавок

деньги под кошельком
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о снижении возраста для пенсионных надбавок с 80 до 70 лет. Сумма доплаты для самых пожилых может вырасти в два раза.
0
28.08.2025
Новости

Студенткам в Башкирии увеличили декретное пособие

пятитысячные рублевые купюры
С 1 сентября студентки Башкирии будут получать декретные по-новому. Выплату отвязали от стипендии и приравняли к прожиточному минимуму. Сумма за 140 дней — около 80,2 тысячи рублей.
0
25.08.2025
Новости

Семьям с детьми предложили выплачивать до 50 тысяч рублей к 1 сентября

купюры номиналом 5000 рублей
Лидер «Справедливой России» внёс в Госдуму проект о ежегодных выплатах к 1 сентября. Семьям на школьников и студентов могут выделить до 50,2 тыс. рублей.
0
25.07.2025
Новости

В Госдуме предложили выплачивать родителям по 17 тысяч рублей на сборы в школу

кошелек с пятитысячными купюрами
В Госдуме снова предложили выплачивать семьям по 17 тысяч рублей на сборы ребёнка в школу. Инициатива уже получала отказ, но депутаты не сдаются
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.