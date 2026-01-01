С 2026 года дачникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей за заброшенные участки

С 2026 года Росреестр будет проверять дачные и садовые участки по всей России с помощью дронов и спутников — без выезда инспекторов на место. За заброшенную землю владельцам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч рублей, за самозахват чужих участков — до 200 тысяч для организаций.

Беспилотники и космические снимки зафиксируют заросшие или необработанные участки автоматически. Росреестр удвоит парк дронов — с 498 до тысячи аппаратов, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский. Инспектор примет решение о штрафе дистанционно, изучив данные с беспилотника.

Юрист Надежда Локтионова предупредила: процедура упростится настолько, что проверяющим не придётся выезжать на местность. Достаточно снимка с высоты, чтобы зафиксировать нарушение.

Сколько заплатят нарушители

За неиспользование садового участка без кадастровой стоимости оштрафуют на 10–20 тысяч рублей. Если стоимость определена — возьмут 0,5–1% от неё, но не меньше 10 тысяч.

Участки под ИЖС, огородничество и садоводство обойдутся дороже: 20–50 тысяч при отсутствии кадастровой оценки или 1–1,5% от стоимости (минимум 20 тысяч).

За самовольный захват чужой земли физлицам выпишут 5–10 тысяч рублей, должностным лицам — 20–50 тысяч, юридическим — 100–200 тысяч. Если кадастровая стоимость известна, граждане заплатят 1–1,5% от неё (минимум 5 тысяч), должностные лица — 1,5–2%, организации — 2–3%.

Что грозит за долгое бездействие

Председатели садовых товариществ и юрлица получат штраф до 5% от кадастровой стоимости участка. В запущенных случаях длительного неиспользования земли государство через суд может изъять участок.

С марта 2025 года у владельцев садовых наделов есть три года на освоение территории. Если за это время участок не обработали — штраф неизбежен.

Когда заработает система

Правительство рассмотрит законопроект в 2026 году, но полноценный запуск автоматического контроля возможен не раньше 2027 года. Поправки в КоАП упростят привлечение к ответственности на основании данных дистанционного зондирования.

Справка

Инициатива Росреестра направлена на упрощение земельного контроля и увеличение сборов штрафов. Ведомство считает, что автоматизация позволит быстрее выявлять нарушения без затрат на командировки инспекторов.

В Башкирии тема беспилотников сейчас особенно актуальна. С сентября 2025 года в регионе действует указ главы республики, запрещающий жителям снимать и публиковать работу ПВО и полеты дронов. Нарушителям грозят штрафы до 5 тысяч рублей.