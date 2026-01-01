0
С 2026 года дачникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей за заброшенные участки

С 2026 года Росреестр будет проверять дачные и садовые участки по всей России с помощью дронов и спутников — без выезда инспекторов на место. За заброшенную землю владельцам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч рублей, за самозахват чужих участков — до 200 тысяч для организаций.
Беспилотники и космические снимки зафиксируют заросшие или необработанные участки автоматически. Росреестр удвоит парк дронов — с 498 до тысячи аппаратов, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский. Инспектор примет решение о штрафе дистанционно, изучив данные с беспилотника.

Юрист Надежда Локтионова предупредила: процедура упростится настолько, что проверяющим не придётся выезжать на местность. Достаточно снимка с высоты, чтобы зафиксировать нарушение.

  1. Сколько заплатят нарушители
  2. Что грозит за долгое бездействие
  3. Когда заработает система
  4. Справка

Сколько заплатят нарушители

За неиспользование садового участка без кадастровой стоимости оштрафуют на 10–20 тысяч рублей. Если стоимость определена — возьмут 0,5–1% от неё, но не меньше 10 тысяч.

Участки под ИЖС, огородничество и садоводство обойдутся дороже: 20–50 тысяч при отсутствии кадастровой оценки или 1–1,5% от стоимости (минимум 20 тысяч).

За самовольный захват чужой земли физлицам выпишут 5–10 тысяч рублей, должностным лицам — 20–50 тысяч, юридическим — 100–200 тысяч. Если кадастровая стоимость известна, граждане заплатят 1–1,5% от неё (минимум 5 тысяч), должностные лица — 1,5–2%, организации — 2–3%.

Что грозит за долгое бездействие

Председатели садовых товариществ и юрлица получат штраф до 5% от кадастровой стоимости участка. В запущенных случаях длительного неиспользования земли государство через суд может изъять участок.

С марта 2025 года у владельцев садовых наделов есть три года на освоение территории. Если за это время участок не обработали — штраф неизбежен.

Когда заработает система

Правительство рассмотрит законопроект в 2026 году, но полноценный запуск автоматического контроля возможен не раньше 2027 года. Поправки в КоАП упростят привлечение к ответственности на основании данных дистанционного зондирования.

Справка

Инициатива Росреестра направлена на упрощение земельного контроля и увеличение сборов штрафов. Ведомство считает, что автоматизация позволит быстрее выявлять нарушения без затрат на командировки инспекторов.

В Башкирии тема беспилотников сейчас особенно актуальна. С сентября 2025 года в регионе действует указ главы республики, запрещающий жителям снимать и публиковать работу ПВО и полеты дронов. Нарушителям грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

