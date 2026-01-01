С 2026 года дачникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей за заброшенные участки

Беспилотники и космические снимки зафиксируют заросшие или необработанные участки автоматически. Росреестр удвоит парк дронов — с 498 до тысячи аппаратов, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский. Инспектор примет решение о штрафе дистанционно, изучив данные с беспилотника.
Юрист Надежда Локтионова предупредила: процедура упростится настолько, что проверяющим не придётся выезжать на местность. Достаточно снимка с высоты, чтобы зафиксировать нарушение.
Сколько заплатят нарушители
За неиспользование садового участка без кадастровой стоимости оштрафуют на 10–20 тысяч рублей. Если стоимость определена — возьмут 0,5–1% от неё, но не меньше 10 тысяч.
Участки под ИЖС, огородничество и садоводство обойдутся дороже: 20–50 тысяч при отсутствии кадастровой оценки или 1–1,5% от стоимости (минимум 20 тысяч).
За самовольный захват чужой земли физлицам выпишут 5–10 тысяч рублей, должностным лицам — 20–50 тысяч, юридическим — 100–200 тысяч. Если кадастровая стоимость известна, граждане заплатят 1–1,5% от неё (минимум 5 тысяч), должностные лица — 1,5–2%, организации — 2–3%.
Что грозит за долгое бездействие
Председатели садовых товариществ и юрлица получат штраф до 5% от кадастровой стоимости участка. В запущенных случаях длительного неиспользования земли государство через суд может изъять участок.
С марта 2025 года у владельцев садовых наделов есть три года на освоение территории. Если за это время участок не обработали — штраф неизбежен.
Когда заработает система
Правительство рассмотрит законопроект в 2026 году, но полноценный запуск автоматического контроля возможен не раньше 2027 года. Поправки в КоАП упростят привлечение к ответственности на основании данных дистанционного зондирования.
Справка
Инициатива Росреестра направлена на упрощение земельного контроля и увеличение сборов штрафов. Ведомство считает, что автоматизация позволит быстрее выявлять нарушения без затрат на командировки инспекторов.
В Башкирии тема беспилотников сейчас особенно актуальна. С сентября 2025 года в регионе действует указ главы республики, запрещающий жителям снимать и публиковать работу ПВО и полеты дронов. Нарушителям грозят штрафы до 5 тысяч рублей.