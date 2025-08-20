Главная » Новости
С 1 сентября в России заработают обновленные правила служебных командировок

Изменения в основном коснутся обязанностей работодателя
С 1 сентября в России меняются правила оформления служебных командировок. Изменения в основном коснутся обязанностей работодателя, но сотрудникам будет полезно знать о своих правах, чтобы защитить свои интересы.

Сроки и длительность поездки

Теперь работодатель сам определяет срок командировки в зависимости от сложности и объема задач. Никаких формальных ограничений нет.

Командировка официально начинается с момента отправления вашего поезда, самолета или автобуса из города, где вы работаете. Заканчивается — в день возвращения. Если вокзал или аэропорт находится за чертой города, время, потраченное на дорогу до них, также входит в срок командировки и должно быть учтено.

Что с деньгами: аванс, суточные и зарплата

Финансовые гарантии для работника — ключевой момент в новых правилах.

  • Аванс обязателен. Перед поездкой компания должна выдать вам деньги на проезд, проживание и другие расходы. Ехать за свой счет, чтобы потом получить компенсацию, вы не обязаны.
  • Суточные за каждый день. Вам обязаны выплатить суточные за все дни командировки, включая выходные и праздники. Если едете за границу, размер суточных рассчитывается в валюте страны назначения.
  • Зарплата сохраняется. На всё время поездки за вами сохраняется ваш средний заработок. Командировка не должна влиять на ваш доход.

Если командировка за границу

При поездках в другие страны компания берет на себя оформление документов. Работодатель обязан помочь с получением загранпаспорта и визы, оплатить все консульские сборы и оформить медицинскую страховку.

