С 1 сентября дачникам грозит штраф за продажу картошки: что изменилось в законе

С сентября российских садоводов ограничат в коммерческой деятельности на участках

С сентября 2025 года в России меняются правила использования дачных участков. Теперь на земле, предназначенной для личного хозяйства, нельзя будет вести полноценный бизнес — открывать кафе, автосервисы или сдавать дома в аренду. Рассказываем, что можно, а за что грозит штраф.

Продавать свой урожай можно, но с ограничениями

Вы по-прежнему можете продавать излишки овощей, ягод или цветов со своего участка. Главное — доказать, что это не коммерческое производство. У вас не должно быть наемных работников и рекламы.

Например, продавать яблоки из своего сада — законно. А выращивать сотню кустов роз на продажу или держать пасеку больше чем на десять ульев — уже бизнес, который подпадает под запрет.

За нарушение — штраф 50 тысяч рублей

Если у вас на участке склад, точка питания или другой бизнес, есть три варианта: прекратить деятельность, сменить категорию земли на коммерческую или приготовиться к штрафу. Контролировать исполнение будут местные власти и Росреестр, часто — по жалобам соседей.

Чтобы доказать, что вы законно продаете свой урожай, возьмите справку в правлении СНТ. В ней должны быть указаны размер вашего участка и подтверждение, что вы ведете хозяйство самостоятельно.

Почему ввели новые правила

По словам Надежды Локтионовой, главы Союза садоводов Екатеринбурга, в последние два года бизнес на участках стал проблемой. Коммерческие объекты вроде гостевых домов и кафе перегружают дороги и электросети, создавая неудобства для всех жителей товарищества. Новые поправки призваны защитить инфраструктуру СНТ и права обычных дачников.