22 минуты
С 1 марта в России меняются правила авиаперелетов: возврат денег и места для детей

С весны 2026 года вступают в силу поправки Минтранса РФ. Пассажиры получат право на возврат средств при задержке рейса на полчаса, а семьи с детьми — гарантированные места рядом.
пассажирский самолет
©Imagen

Новые правила воздушных перевозок начнут действовать в России уже этой весной, о чем информирует РИА Новости, сссылаясь на заявление депутата Государственной Думы Александра Якубовского. Изменения вносятся в Федеральные авиационные правила и законодательно закрепляют обязанности авиакомпаний, которые ранее часто оставались на усмотрение перевозчика.

Главное нововведение касается соблюдения расписания. Теперь задержкой рейса официально признается отклонение от графика вылета на 30 минут и более. В этом случае у пассажира появляется законное основание отказаться от перелета и потребовать возврата полной стоимости билета без штрафных санкций. Ранее кратковременные сбои в расписании не всегда считались достаточной причиной для вынужденного возврата.

Министерство транспорта также внесло ясность в определение момента отправления. С 1 марта временем вылета считается начало движения воздушного судна — будь то буксировка тягачом или самостоятельное руление. Это уточнение исключает ситуации, когда посадка на борт завершена, но самолет длительное время находится на стоянке, формально не считаясь опоздавшим.

Отдельный пункт новых правил (Приказ № 341) регулирует перевозку семей. Авиакомпании обязаны предоставлять соседние кресла детям в возрасте до 12 лет и их совершеннолетним сопровождающим без взимания дополнительной платы. Совместная рассадка теперь является требованием закона, что исключает необходимость оплачивать выбор места для гарантии нахождения ребенка рядом с родителем.

Повышаются требования и к информированию клиентов. Перевозчик должен четко разъяснить условия возврата средств, порядок действий в случае болезни пассажира и правила внесения изменений в билет. Кроме того, если в билете допущена ошибка по вине авиакомпании, ее исправление должно производиться бесплатно, взимание сборов за эту услугу запрещено.

