С 1 августа в России действует закон об отказе от рекламных рассылок

С 1 августа жители Башкирии могут официально отказаться от получения спам-рассылок. Для этого достаточно подать заявление в личном кабинете оператора связи

С 1 августа 2025 года жители Башкирии могут официально запретить компаниям присылать им рекламные СМС и сообщения в мессенджерах. Новый федеральный закон поможет избавиться от назойливых предложений и защититься от мошенников, которые часто маскируются под рекламные рассылки.

Как отказаться от спама

Чтобы перестать получать рекламу, достаточно подать заявление своему оператору связи. Это можно сделать за пару минут через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. После этого оператор обязан немедленно прекратить отправку вам любых рекламных сообщений.

Если какая-то компания проигнорирует ваш отказ, вы можете подать на нее жалобу через портал «Госуслуги». За нарушение закона предусмотрены серьёзные штрафы: для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Что изменится дальше

Закон внедряется поэтапно. Уже с 1 сентября компаниям запретят массовые рекламные обзвоны без вашего предварительного согласия.

Кроме того, для дополнительной защиты от мошенников вводится новая услуга: через «Госуслуги» или МФЦ можно будет установить самозапрет на оформление новых сим-карт на ваше имя. Это не позволит злоумышленникам заключить договор связи без вашего ведома.

По оценкам экспертов, новые правила помогут сократить количество получаемого спама как минимум вдвое и станут важной мерой в борьбе с киберпреступностью.