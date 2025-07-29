С 1 августа в Башкирии повысят пенсии 229 тысячам работающих пенсионеров

С 1 августа 229 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат повышенную пенсию. Перерасчёт произойдет автоматически

С 1 августа 2025 года Социальный фонд России (СФР) проведёт автоматический перерасчёт страховых пенсий для 229 тысяч работающих пенсионеров Башкирии. Это плановая процедура, которая не требует от граждан никаких заявлений или обращений в ведомство.

Повышение коснётся тех, кто официально трудился в 2024 году, и за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки будет индивидуальным и напрямую зависит от прошлогодней зарплаты. Однако радоваться большим суммам не стоит: увеличение ограничено максимальной стоимостью трёх пенсионных коэффициентов (баллов).

В 2025 году стоимость одного такого балла составляет 145,69 рубля, а значит, максимальная прибавка не превысит 437,07 рубля. При этом есть важный нюанс: перерасчёт для каждого конкретного пенсионера производится по стоимости балла, установленной в год его выхода на пенсию. Например, для тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2021 году, когда балл стоил 98,86 рубля, максимальная доплата составит всего 296,58 рубля.

Стоит отметить, что это уже второе повышение пенсий для работающих пенсионеров в 2025 году. Первое, и более существенное, произошло в начале года, когда была возобновлена полноценная индексация пенсий для этой категории граждан.

Кроме работавших в прошлом году, августовская прибавка также ждёт пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, и тех, кому была установлена I группа инвалидности. Для них увеличится размер фиксированной выплаты.