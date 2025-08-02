С 1 августа накопительные пенсии в России выросли на 10,98%

С 1 августа в России проиндексировали накопительные пенсии и срочные выплаты. Рост составил почти 11% и 11,3% соответственно. Однако в денежном выражении средняя прибавка будет исчисляться сотнями рублей.

С первого дня августа российские пенсионеры, имеющие пенсионные накопления, начали получать увеличенные выплаты. Как сообщили в Социальном фонде России, накопительная пенсия выросла на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%.

Причиной для такой щедрой индексации стали успешные результаты инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями в прошлом году. Для сравнения, в 2024 году эти показатели были скромнее: 7% и 6,92% соответственно.

Что это за выплаты?

Накопительная пенсия — это ежемесячная прибавка к основной страховой пенсии, которая формируется из отчислений работодателя, добровольных взносов или средств материнского капитала.

Срочная выплата — это также ежемесячная выплата, но её длительность определяет сам гражданин (не менее 10 лет).

Несмотря на внушительные проценты, в абсолютных цифрах прибавка выглядит не так впечатляюще. Средний размер накопительной пенсии в России составляет всего 1,4 тысячи рублей в месяц, а срочной выплаты — 2,6 тысячи рублей.

Все перерасчёты, как заверили в Социальном фонде, производятся автоматически. Никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.