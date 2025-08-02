С 1 августа накопительные пенсии в России выросли на 10,98%

С 1 августа в России проиндексировали накопительные пенсии и срочные выплаты. Рост составил почти 11% и 11,3% соответственно. Однако в денежном выражении средняя прибавка будет исчисляться сотнями рублей. ©Ньюс-Баш
С первого дня августа российские пенсионеры, имеющие пенсионные накопления, начали получать увеличенные выплаты. Как сообщили в Социальном фонде России, накопительная пенсия выросла на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты — на 11,32%.
Причиной для такой щедрой индексации стали успешные результаты инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями в прошлом году. Для сравнения, в 2024 году эти показатели были скромнее: 7% и 6,92% соответственно.
Что это за выплаты?
Накопительная пенсия — это ежемесячная прибавка к основной страховой пенсии, которая формируется из отчислений работодателя, добровольных взносов или средств материнского капитала.
Срочная выплата — это также ежемесячная выплата, но её длительность определяет сам гражданин (не менее 10 лет).
Несмотря на внушительные проценты, в абсолютных цифрах прибавка выглядит не так впечатляюще. Средний размер накопительной пенсии в России составляет всего 1,4 тысячи рублей в месяц, а срочной выплаты — 2,6 тысячи рублей.
Все перерасчёты, как заверили в Социальном фонде, производятся автоматически. Никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.
- В чем ключевое различие между накопительной пенсией и срочной пенсионной выплатой?
Основное отличие заключается в продолжительности выплат. Накопительная пенсия выплачивается ежемесячно и пожизненно. Срочная пенсионная выплата также осуществляется ежемесячно, но в течение определенного срока, который устанавливает сам гражданин, и этот срок не может быть менее 10 лет (120 месяцев).
- Кто имеет право на получение этих выплат в 2025 году?
В 2025 году за назначением выплат из пенсионных накоплений могут обратиться женщины при достижении 55 лет и мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Важным условием является наличие достаточного страхового стажа и необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости.
- Как рассчитывается ежемесячный размер накопительной пенсии?
Размер выплаты определяется по специальной формуле: общая сумма пенсионных накоплений (ПН), учтенная на счете гражданина, делится на ожидаемый период выплаты (Т) в месяцах. На 2025 год этот период установлен в 270 месяцев.
Формула выглядит так:
НП = ПН / Т
- Можно ли получить все пенсионные накопления одной суммой, а не ежемесячно?
Да, такая возможность существует. Пенсионные накопления можно получить в виде единовременной выплаты, если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии составляет 10% или менее от величины федерального прожиточного минимума для пенсионера. В 2025 году этот минимум установлен на уровне 15 250 рублей.
- Переходят ли эти пенсионные накопления по наследству?
Да, средства пенсионных накоплений могут быть унаследованы. Если гражданин умер до назначения ему выплат, его правопреемники (как правило, близкие родственники) могут получить эти деньги. Налог на унаследованные пенсионные накопления платить не нужно.
- Касается ли августовская корректировка страховых пенсий?
Нет, данная корректировка затрагивает исключительно накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Ее проводят по результатам инвестирования пенсионных накоплений управляющими компаниями за предыдущий год. Индексация страховых пенсий как для неработающих, так и для работающих пенсионеров происходит по иному графику, например, с 1 февраля и 1 апреля.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.