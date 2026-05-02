Рынок труда в Башкирии показал тревожную динамику

К концу апреля 2026 года в Башкирии насчитывалось 5,2 тысячи работников под угрозой увольнения. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на Министерство семьи, труда и социальной защиты республики.

Год назад таких людей было втрое меньше — 1,8 тысячи человек. Впрочем, ситуация заметно улучшилась с начала года: в январе 2026-го под возможное сокращение подпадали 9 тысяч жителей региона.

По итогам 2025 года башкирские предприятия уволили 2,8 тысячи сотрудников — на 161 человека больше, чем годом ранее. В первом квартале 2026 года темп увольнений резко ускорился. За три месяца работу потеряли 1,2 тысячи человек — против 271 за тот же период 2025 года. Рост составил четыре раза.

На конец апреля 2 тысячи жителей республики работали в режиме неполного дня. Это в 3,2 раза больше, чем год назад, но значительно меньше январского пика. Тогда на сокращённом графике трудились 6,6 тысячи человек.

Число сотрудников в режиме простоя снизилось до 339 человек — почти вдвое меньше, чем в начале года. При этом относительно апреля 2025 года показатель вырос на 18%, отметили в Министерстве труда.

В ведомстве рост числа людей на грани увольнения объясняют падением объёмов производства, снижением потребительского и заказного спроса, нехваткой сырья, а также реорганизацией, банкротствами и закрытием предприятий.

По данным Роструда, российские работодатели запланировали увольнение 105 147 сотрудников. За десять месяцев, с июня 2025 года, этот показатель вырос на 43%. Башкирия вошла в число регионов с наибольшим количеством работников, переведённых на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

По состоянию на 29 апреля 2026 года в службах занятости республики состояло 11,3 тысячи человек. Из них статус безработного имели 9 тысяч. С начала года за помощью в поиске работы обратились более 13,4 тысячи жителей, сообщает «АиФ Уфа». Работодатели заявили о 107,8 тысячи вакансий с начала года, однако к концу апреля открытыми оставались лишь 26,4 тысячи.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что на фоне замедления экономики работодатели переходят от неполной занятости к прямым сокращениям. По его словам, в 2026 году ситуация продолжит ухудшаться. Позитивных изменений в экономике нет, а ключевая ставка Центробанка остаётся высокой.

Аналитики HeadHunter фиксируют схожую картину на рынке труда. Весной 2026 года число доступных вакансий сократилось на 25–30% по сравнению с 2025 годом. Количество резюме при этом выросло примерно на 41% год к году, достигнув 80,6 млн активных анкет.