Рынок автокредитов в Башкирии рухнул вдвое на фоне дорогих займов

Рынок автокредитования в Башкирии переживает резкий спад. В первом полугодии 2025 года объём выданных займов сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. Причинами стали рост ставок, увеличение утилизационного сбора и жёсткие ограничения для заёмщиков.

Рынок автокредитования в Башкирии, как и по всей России, резко сократился. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2025 года жители республики получили на покупку автомобилей кредиты на общую сумму 19,3 млрд рублей. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано 37,9 млрд рублей.

Несмотря на столь существенное падение, Башкирия сохраняет сильные позиции в стране, занимая шестое место среди регионов по объёму выданных автокредитов, пишет РБК-Уфа. Лидерами остаются Москва (52,5 млрд), Московская область (46,5 млрд), Санкт-Петербург (31,3 млрд), Краснодарский край (29 млрд) и Татарстан (28 млрд).

Обвал рынка не стал исключительно региональной проблемой. В целом по стране объём автокредитования за полгода упал в 1,9 раза — до 576,5 млрд рублей. В некоторых регионах падение превысило 50%.

Эксперты НБКИ называют три ключевые причины такого резкого охлаждения рынка:

Рост рыночных ставок, последовавший за повышением ключевой ставки ЦБ, которая с конца октября 2024 по июнь 2025 года держалась на уровне 21%.

Увеличение утилизационного сбора во второй половине 2024 года, что привело к удорожанию автомобилей.

Макропруденциальные ограничения, введённые в середине 2024 года. Они фактически закрыли доступ к автокредитам для граждан с высокой долговой нагрузкой (у кого на платежи по кредитам уходит более 50% дохода).

Хотя в последние месяцы наметилась некоторая стабилизация и даже небольшой рост выдачи кредитов по сравнению с провальным началом года, общая картина остаётся сложной. Годовые показатели по-прежнему демонстрируют глубокое падение.