Рынок автокредитов в Башкирии рухнул вдвое на фоне дорогих займов

Рынок автокредитования в Башкирии переживает резкий спад. В первом полугодии 2025 года объём выданных займов сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. Причинами стали рост ставок, увеличение утилизационного сбора и жёсткие ограничения для заёмщиков. ©Imagen
Рынок автокредитования в Башкирии, как и по всей России, резко сократился. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2025 года жители республики получили на покупку автомобилей кредиты на общую сумму 19,3 млрд рублей. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано 37,9 млрд рублей.
Несмотря на столь существенное падение, Башкирия сохраняет сильные позиции в стране, занимая шестое место среди регионов по объёму выданных автокредитов, пишет РБК-Уфа. Лидерами остаются Москва (52,5 млрд), Московская область (46,5 млрд), Санкт-Петербург (31,3 млрд), Краснодарский край (29 млрд) и Татарстан (28 млрд).
Обвал рынка не стал исключительно региональной проблемой. В целом по стране объём автокредитования за полгода упал в 1,9 раза — до 576,5 млрд рублей. В некоторых регионах падение превысило 50%.
Эксперты НБКИ называют три ключевые причины такого резкого охлаждения рынка:
- Рост рыночных ставок, последовавший за повышением ключевой ставки ЦБ, которая с конца октября 2024 по июнь 2025 года держалась на уровне 21%.
- Увеличение утилизационного сбора во второй половине 2024 года, что привело к удорожанию автомобилей.
- Макропруденциальные ограничения, введённые в середине 2024 года. Они фактически закрыли доступ к автокредитам для граждан с высокой долговой нагрузкой (у кого на платежи по кредитам уходит более 50% дохода).
Хотя в последние месяцы наметилась некоторая стабилизация и даже небольшой рост выдачи кредитов по сравнению с провальным началом года, общая картина остаётся сложной. Годовые показатели по-прежнему демонстрируют глубокое падение.
В статье говорится об общем падении рынка за полгода, но есть ли какие-то позитивные тенденции?
Да, несмотря на общее полугодовое падение, во втором квартале 2025 года наметился заметный рост. В Башкирии количество выданных автокредитов выросло на 25% по сравнению с первым кварталом — с 7,57 тысячи до 9,46 тысячи займов. Этот всплеск активности эксперты связывают со снижением полной стоимости кредита (ПСК), которая после пика в 30,5% в январе опустилась до 22,8% в мае.
Как изменилось поведение заемщиков на фоне роста цен на автомобили и кредиты?
Заемщики адаптируются к новым реалиям. Во-первых, они стали выбирать более бюджетные автомобили, из-за чего средний размер автокредита в Башкирии снизился с 1,28 млн рублей в мае 2024 года до 1,15 млн рублей в мае 2025 года. Во-вторых, чтобы снизить ежемесячный платеж, люди берут кредиты на более длительный срок. Средний срок займа постепенно увеличивается и в мае 2025 года достиг 5 лет и 8 месяцев.
Насколько сложно сейчас в принципе получить автокредит?
Получить одобрение стало значительно труднее. Уровень одобрения заявок на автокредиты в мае 2025 года был очень низким — всего 15,4%. Это связано с жесткими макропруденциальными лимитами, введенными Центробанком. На III квартал 2025 года установлены следующие ограничения: доля кредитов заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) от 50% до 80% не должна превышать 20% от всех выдач, а для самых закредитованных граждан (ПДН выше 80%) — всего 5%. Эти меры оказались эффективными: доля рискованных кредитов (ПДН > 50%) упала с 61% во II квартале 2024 года до 20% в I квартале 2025-го.
В статье указано, что ключевая ставка ЦБ была 21% до июня 2025 года. Что произошло с ней дальше и чего ждать?
Это одна из ключевых новостей для рынка. 25 июля 2025 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. Регулятор отметил замедление инфляции. По прогнозам экспертов, ЦБ может продолжить смягчение политики, и к концу 2025 года ставка может опуститься до 17–18%. Это может привести к дальнейшему снижению ставок по кредитам во второй половине года.
Можете ли вы подробнее рассказать об увеличении утилизационного сбора? Насколько он вырос?
Утилизационный сбор вырос значительно и стал важным фактором удорожания автомобилей. Например, с 2025 года за популярные автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров сбор составляет 667 400 рублей, а для машин с двигателем от 2 до 3 литров — 1 875 400 рублей. Важно отметить, что Правительство утвердило долгосрочную программу индексации сбора: он будет расти на 10–20% ежегодно вплоть до 2030 года, что будет и дальше влиять на цены.
Есть ли какие-то еще новые законодательные меры, влияющие на рынок кредитования?
Да, с 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, который позволяет гражданам устанавливать добровольный самозапрет на выдачу кредитов. Любой человек может подать заявление через "Госуслуги" или МФЦ, и кредитным организациям будет запрещено выдавать ему займы. Это новый инструмент для защиты от мошенников и контроля собственной финансовой дисциплины, который также может косвенно влиять на общую статистику кредитования.
