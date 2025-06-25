Рыбак из Башкирии выудил гигантского амура на 11 кило

Житель Октябрьского в Башкирии Олег Хачёв стал героем рыбацких разговоров, выловив белого амура-гиганта. Рыбина потянула на 11 килограммов 380 граммов, сообщает «Моя Уфа».

Секрет успеха оказался прост. Никаких дорогих приманок или хитрых снастей — обычная кукуруза сделала своё дело. Амур клюнул на этот народный деликатес и попался на крючок.

Такой улов можно назвать настоящей удачей. Белые амуры редко достигают подобных размеров в местных водоёмах. Обычно рыбаки довольствуются экземплярами в несколько килограммов.

Фотографии с уловом уже разлетелись по соцсетям. Местные рыбаки обсуждают секреты успешной ловли и завидуют везению коллеги.

Где в Башкирии можно поймать белого амура

Опытные рыбаки знают несколько проверенных мест для охоты за крупной рыбой.

Юмагузинское водохранилище остаётся топовым направлением для любителей крупного амура. Здесь регулярно попадаются экземпляры до десяти килограммов. Лучше всего ловить в небольших заливах водохранилища, где впадают речки — там амур чувствует себя комфортно.

База «Штиль» в 30 км от Уфы специализируется на разведении карпов и амуров, где встречаются настоящие гиганты. Рыбхоз «Турна-Басу» в деревне Волково тоже славится крупными экземплярами — здесь действует лимит на вылов рыбы весом до 3 кг за одну особь.

Река Белая в нижнем течении от Благовещенска до устья порадует терпеливых рыбаков. В омутах и глубоких местах амур достигает солидных размеров. Особенно перспективна пойма возле села Николо-Березовка на границе с Татарией.