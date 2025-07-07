RuStore станет обязательным для всех iPhone в России

Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на все свои устройства, продаваемые в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает производителям гаджетов, и в первую очередь Apple, препятствовать установке и использованию единого российского магазина приложений RuStore. Документ, вносящий поправки в закон «О защите прав потребителей», вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Новые правила обязывают производителей технически сложных товаров, продаваемых в России, обеспечивать пользователям возможность не только устанавливать и обновлять приложения через RuStore, но и совершать платежи. Закон прямо запрещает любые ограничения, которые мешают работе российских приложений: блокировку поиска, обновлений, управления настройками или отправки уведомлений.
Ключевое нововведение — юридические последствия для нарушителей. Если купленный в России iPhone или iPad будет блокировать установку RuStore или ограничивать его функциональность, это будет считаться недостатком товара. В таком случае покупатель получит право потребовать замены устройства, его ремонта или возврата денег.
Законодатели не скрывают, что главная цель — пресечь практику зарубежных компаний, в первую очередь Apple и Google, которые ограничивают доступ к российским сервисам, включая удалённые из App Store и Google Play банковские приложения. Если на Android-устройствах эти ограничения можно обойти, то закрытая экосистема iOS до сих пор не позволяла этого сделать.
Разработчики закона ссылаются на международный опыт. Например, в Евросоюзе Apple уже пришлось пойти на уступки под давлением антимонопольного законодательства и разрешить установку альтернативных магазинов приложений. По словам депутатов, iOS-версия RuStore уже разработана и может появиться на устройствах Apple практически сразу после вступления закона в силу.
Главная интрига заключается в том, как отреагирует сама Apple. Компания официально прекратила поставки своей техники в Россию ещё в 2022 году, и сейчас устройства ввозятся по схеме параллельного импорта. Остаётся открытым вопрос, будет ли Apple вносить изменения в свою операционную систему для российского рынка. С другой стороны, корпорация ранее демонстрировала уважение к российскому законодательству, например, предлагая скачивать отечественный софт при первой настройке iPhone.
Что конкретно изменится для меня как для владельца iPhone в России?
Главное изменение — у вас появится официальная возможность устанавливать приложения не только из App Store, но и из российского магазина RuStore. Это означает доступ к программам, которые Apple удалила из-за санкций, в первую очередь — к приложениям российских банков. Процесс установки, скорее всего, будет похож на тот, что уже действует в Евросоюзе: iOS один раз предупредит вас о загрузке из «небезопасного источника», после чего вы сможете пользоваться RuStore как обычным магазином.
Какие ещё альтернативные магазины приложений существуют, кроме RuStore?
На рынке существует несколько альтернативных магазинов, но подавляющее большинство из них ориентированы на Android. Среди наиболее известных в России — NashStore, RuMarket и AppGallery от Huawei. Для iOS до недавнего времени установка сторонних магазинов была практически невозможна без рискованных манипуляций с устройством. Закон направлен именно на то, чтобы сделать RuStore легальной и безопасной альтернативой App Store в России.
Безопасно ли будет пользоваться RuStore на iPhone?
Разработчики RuStore, компания VK, утверждают, что уделяют безопасности большое внимание. Все приложения перед публикацией проходят проверку антивирусными системами «Лаборатории Касперского» и ручную модерацию. Кроме того, закон требует от Apple обеспечить приложениям из RuStore равный доступ ко всем функциям операционной системы, как и у программ из App Store.
Уступала ли Apple подобным требованиям в других странах?
Да, у компании есть такой опыт. Самый яркий пример — Европейский союз, где под давлением антимонопольного «Акта о цифровых рынках» (DMA) Apple была вынуждена разрешить установку сторонних магазинов приложений на iOS, начиная с версии 17.4. Кроме того, Apple и ранее шла на уступки российскому законодательству: например, соглашалась предлагать пользователям установку отечественного ПО при первой активации iPhone.
Как это повлияет на рынок приложений и разработчиков?
Для российских разработчиков, особенно тех, кто попал под санкции, это открывает прямой доступ к многомиллионной аудитории владельцев iPhone. Они смогут публиковать свои приложения без оглядки на политику Apple и использовать российские платёжные системы без комиссии американской корпорации. Для рынка в целом это означает усиление конкуренции между App Store и RuStore за пользователей и внимание разработчиков.
Когда всё это начнётся?
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. С этой даты все продаваемые в России устройства Apple должны будут поддерживать установку и полноценную работу RuStore.