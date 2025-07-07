RuStore станет обязательным для всех iPhone в России

Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на все свои устройства, продаваемые в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает производителям гаджетов, и в первую очередь Apple, препятствовать установке и использованию единого российского магазина приложений RuStore. Документ, вносящий поправки в закон «О защите прав потребителей», вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Новые правила обязывают производителей технически сложных товаров, продаваемых в России, обеспечивать пользователям возможность не только устанавливать и обновлять приложения через RuStore, но и совершать платежи. Закон прямо запрещает любые ограничения, которые мешают работе российских приложений: блокировку поиска, обновлений, управления настройками или отправки уведомлений.

Ключевое нововведение — юридические последствия для нарушителей. Если купленный в России iPhone или iPad будет блокировать установку RuStore или ограничивать его функциональность, это будет считаться недостатком товара. В таком случае покупатель получит право потребовать замены устройства, его ремонта или возврата денег.

Законодатели не скрывают, что главная цель — пресечь практику зарубежных компаний, в первую очередь Apple и Google, которые ограничивают доступ к российским сервисам, включая удалённые из App Store и Google Play банковские приложения. Если на Android-устройствах эти ограничения можно обойти, то закрытая экосистема iOS до сих пор не позволяла этого сделать.

Разработчики закона ссылаются на международный опыт. Например, в Евросоюзе Apple уже пришлось пойти на уступки под давлением антимонопольного законодательства и разрешить установку альтернативных магазинов приложений. По словам депутатов, iOS-версия RuStore уже разработана и может появиться на устройствах Apple практически сразу после вступления закона в силу.

Главная интрига заключается в том, как отреагирует сама Apple. Компания официально прекратила поставки своей техники в Россию ещё в 2022 году, и сейчас устройства ввозятся по схеме параллельного импорта. Остаётся открытым вопрос, будет ли Apple вносить изменения в свою операционную систему для российского рынка. С другой стороны, корпорация ранее демонстрировала уважение к российскому законодательству, например, предлагая скачивать отечественный софт при первой настройке iPhone.