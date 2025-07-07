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RuStore станет обязательным для всех iPhone в России

Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года обяжет Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на все свои устройства, продаваемые в России
смартфон в руках
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает производителям гаджетов, и в первую очередь Apple, препятствовать установке и использованию единого российского магазина приложений RuStore. Документ, вносящий поправки в закон «О защите прав потребителей», вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Новые правила обязывают производителей технически сложных товаров, продаваемых в России, обеспечивать пользователям возможность не только устанавливать и обновлять приложения через RuStore, но и совершать платежи. Закон прямо запрещает любые ограничения, которые мешают работе российских приложений: блокировку поиска, обновлений, управления настройками или отправки уведомлений.

Ключевое нововведение — юридические последствия для нарушителей. Если купленный в России iPhone или iPad будет блокировать установку RuStore или ограничивать его функциональность, это будет считаться недостатком товара. В таком случае покупатель получит право потребовать замены устройства, его ремонта или возврата денег.

Законодатели не скрывают, что главная цель — пресечь практику зарубежных компаний, в первую очередь Apple и Google, которые ограничивают доступ к российским сервисам, включая удалённые из App Store и Google Play банковские приложения. Если на Android-устройствах эти ограничения можно обойти, то закрытая экосистема iOS до сих пор не позволяла этого сделать.

Разработчики закона ссылаются на международный опыт. Например, в Евросоюзе Apple уже пришлось пойти на уступки под давлением антимонопольного законодательства и разрешить установку альтернативных магазинов приложений. По словам депутатов, iOS-версия RuStore уже разработана и может появиться на устройствах Apple практически сразу после вступления закона в силу.

Главная интрига заключается в том, как отреагирует сама Apple. Компания официально прекратила поставки своей техники в Россию ещё в 2022 году, и сейчас устройства ввозятся по схеме параллельного импорта. Остаётся открытым вопрос, будет ли Apple вносить изменения в свою операционную систему для российского рынка. С другой стороны, корпорация ранее демонстрировала уважение к российскому законодательству, например, предлагая скачивать отечественный софт при первой настройке iPhone.

Вопросы автору:
Что конкретно изменится для меня как для владельца iPhone в России?
Ньюс-Баш
Главное изменение — у вас появится официальная возможность устанавливать приложения не только из App Store, но и из российского магазина RuStore. Это означает доступ к программам, которые Apple удалила из-за санкций, в первую очередь — к приложениям российских банков. Процесс установки, скорее всего, будет похож на тот, что уже действует в Евросоюзе: iOS один раз предупредит вас о загрузке из «небезопасного источника», после чего вы сможете пользоваться RuStore как обычным магазином.
Какие ещё альтернативные магазины приложений существуют, кроме RuStore?
Ньюс-Баш
На рынке существует несколько альтернативных магазинов, но подавляющее большинство из них ориентированы на Android. Среди наиболее известных в России — NashStore, RuMarket и AppGallery от Huawei. Для iOS до недавнего времени установка сторонних магазинов была практически невозможна без рискованных манипуляций с устройством. Закон направлен именно на то, чтобы сделать RuStore легальной и безопасной альтернативой App Store в России.
Безопасно ли будет пользоваться RuStore на iPhone?
Ньюс-Баш
Разработчики RuStore, компания VK, утверждают, что уделяют безопасности большое внимание. Все приложения перед публикацией проходят проверку антивирусными системами «Лаборатории Касперского» и ручную модерацию. Кроме того, закон требует от Apple обеспечить приложениям из RuStore равный доступ ко всем функциям операционной системы, как и у программ из App Store.
Уступала ли Apple подобным требованиям в других странах?
Ньюс-Баш
Да, у компании есть такой опыт. Самый яркий пример — Европейский союз, где под давлением антимонопольного «Акта о цифровых рынках» (DMA) Apple была вынуждена разрешить установку сторонних магазинов приложений на iOS, начиная с версии 17.4. Кроме того, Apple и ранее шла на уступки российскому законодательству: например, соглашалась предлагать пользователям установку отечественного ПО при первой активации iPhone.
Как это повлияет на рынок приложений и разработчиков?
Ньюс-Баш
Для российских разработчиков, особенно тех, кто попал под санкции, это открывает прямой доступ к многомиллионной аудитории владельцев iPhone. Они смогут публиковать свои приложения без оглядки на политику Apple и использовать российские платёжные системы без комиссии американской корпорации. Для рынка в целом это означает усиление конкуренции между App Store и RuStore за пользователей и внимание разработчиков.
Когда всё это начнётся?
Ньюс-Баш
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. С этой даты все продаваемые в России устройства Apple должны будут поддерживать установку и полноценную работу RuStore.
rustore закон путин
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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