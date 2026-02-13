Росстат включил башкирский Салават в список городов с экстремальным загрязнением воздуха

Росстат опубликовал данные об экологической обстановке в России за 2025 год. Салават оказался в списке городов, где фиксировались случаи экстремально высокого загрязнения атмосферы, преимущественно сероводородом.

Росстат опубликовал тревожные данные об экологической обстановке в стране за 2025 год. Башкирский промышленный центр Салават официально вошел в число территорий, где фиксировались случаи экстремально высокого загрязнения атмосферы. Главным врагом экологии в регионе назван сероводород.

Данные Росстата: 217 случаев экстремального загрязнения в РФ

Федеральная служба государственной статистики обнародовала отчет, основанный на мониторинге Росгидромета. Специалисты проанализировали состояние воздуха в ключевых промышленных узлах страны за весь прошедший год.

Всего на карте России отмечено 217 инцидентов экстремально высокого загрязнения. Салават оказался в этом списке на одной строчке с такими известными промышленными гигантами, как Норильск, Череповец и Самара.

Выбросы сероводорода в Салавате и других городах

Львиная доля экологических происшествий — 166 случаев — связана именно с выбросами сероводорода. Высокая концентрация этого вещества стала основной причиной попадания башкирского города в федеральный отчет.

География загрязнения сероводородом, помимо Салавата, охватывает:

Самару и Новодвинск;

Норильск и Череповец;

Поселок Селенгинск (Бурятия);

Село Рычковка (Оренбургская область);

Петровск-Забайкальский (Забайкальский край).

В других регионах фиксировали иные опасные вещества: в Норильске и Медногорске боролись с диоксидом серы (45 случаев), в Воркуте — с оксидом углерода, а в Чите — со взвешенными частицами. Также статистика учла 36 случаев высоких концентраций бенз(а)пирена, пик которых пришелся на отопительный сезон.

Антирейтинг Башкирии: 222 превышения ПДК за год

Проблема качества воздуха в Салавате носит хронический характер. По информации региональных источников, город стал абсолютным лидером Башкортостана по количеству вредных выбросов в 2025 году. Местные посты наблюдения за 12 месяцев зарегистрировали 222 случая превышения предельно допустимых концентраций (ПДК).

Помимо сероводорода, в атмосфере города регулярно обнаруживают и другие химикаты:

В июле 2025 года концентрация этилбензола превысила норму в 4,3 раза.

В сентябре специалисты зафиксировали 34 нарушения, включая превышения по фенолу и аммиаку.

Почему Минэкологии не может найти виновников выбросов

Ситуация осложняется плотностью промышленной застройки. В Минэкологии Башкортостана ранее поясняли, что крупные предприятия в Салавате расположены слишком близко друг к другу. Выбросы разных заводов смешиваются в воздухе, образуя единое облако, из-за чего оперативно определить конкретный источник загрязнения и наказать виновника бывает технически сложно.