Росстат назвал топ-5 высокооплачиваемых профессий в Башкирии

Свежий отчёт от Росстата раскрыл самые прибыльные направления для работы в Башкирии.

Аналитики изучили доходы жителей за первые три месяца 2025 года. Хотя общая ситуация выглядит позитивно, в верхушке зарплатного топа не всё так однозначно.

На первом месте по-прежнему остаётся разработка недр. Сотрудники этой сферы в среднем получают почти 104 тысячи рублей. Однако есть нюанс: за год доходы в секторе просели на 9,2 процента.

А вот финансисты и страховщики, наоборот, укрепили свои позиции. Их заработки подскочили на 11,8%, достигнув отметки в 96,5 тысяч рублей. Они уверенно занимают вторую строчку и дышат в спину лидерам.

Тройку замыкают специалисты из IT-сектора. Их средний оклад подрос на 5,7% и теперь составляет 95,5 тысяч.

Неплохо себя чувствуют и другие профессии. Научные исследователи в среднем зарабатывают по 86 тысяч в месяц. Сотрудники обрабатывающих производств получают около 80 тысяч рублей.

При этом средний заработок по всей Башкирии за год тоже показал рост. Он увеличился на 10,6 процента и приблизился к 69 тысячам рублей.