Российский мессенджер Max возглавил топы приложений в AppStore и Google Play

Отечественная разработка Max достигла первой позиции в списках наиболее загружаемых бесплатных приложений на платформах AppStore и Google Play.

Национальный мессенджер Max вышел на первое место в рейтингах бесплатных приложений для российских пользователей, сообщает РИА Новости. Пользовательские оценки платформы в магазинах Google Play и AppStore достигли отметок 4,6 и 4,4 соответственно.

В чарте для устройств Apple приложение обогнало по популярности сервис для видеоконференций Google Meet, а также ряд VPN-сервисов. В аналогичном рейтинге для платформы Android мессенджер опередил приложение для видеосвязи Imo и сервисы для обхода блокировок.

Цифровая платформа, представленная компанией VK, начала функционировать в режиме бета-тестирования в марте 2025 года. Полноценный запуск проекта запланирован на осень текущего года. Пользователям доступен стандартный функционал: обмен сообщениями, аудио- и видеозвонки, пересылка файлов объемом до четырех гигабайт и подписка на каналы.

Помимо базовых опций, в Max интегрированы дополнительные сервисы. Платформа позволяет совершать денежные переводы через Систему быстрых платежей и использовать нейросеть GigaChat для генерации контента. Развитием проекта занимается дочерняя структура VK — ООО «Коммуникационная платформа».

Летом 2025 года правительство РФ определило Max в качестве национального мессенджера. Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что платформа получила все необходимые согласования от ФСБ для последующей интеграции с порталом «Госуслуги».

Согласно официальной статистике, к июлю 2025 года число зарегистрированных пользователей мессенджера превысило два миллиона человек. Динамика роста популярности поддерживается активным продвижением платформы.

В августе 2025 года стало известно, что Max будет включен в перечень приложений, обязательных для предварительной установки на все смартфоны, реализуемые на территории Российской Федерации.

Разработчики уделяют внимание вопросам безопасности. По данным пресс-службы VK, только за июль 2025 года на платформе было заблокировано более 10 тысяч телефонных номеров, использовавшихся в мошеннических схемах.