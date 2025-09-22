Российский Генштаб развеял слухи о срочниках

Срочников не будут задействовать в выполнении задач специальной военной операции. Такое заявление, по данным «Ленты.ру», сделал вице-адмирал Владимир Цимлянский из Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.
Будущим солдатам и их родителям дали чёткий сигнал: все призывники отправятся отдавать долг родине исключительно в пункты постоянной дислокации. Это значит — служба пройдёт на территории Российской Федерации, без командировок в новые регионы.
Представитель Генштаба подчеркнул, что осенняя призывная кампания — это плановое мероприятие. Оно никак не связано с ходом СВО. Срок службы остаётся прежним — стандартные 12 месяцев.
Как минимум треть новобранцев сначала попадёт в учебные части. Там они в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получать специальность, и только потом их направят в войска.
Весенний призыв 2025 года, по отчётам того же Цимлянского, прошёл по плану и в полном объёме. Тогда ряды армии пополнили 160 тысяч человек. Перевозка новобранцев к местам службы потребовала задействовать десятки рейсов гражданской и военной авиации, а также 15 воинских эшелонов.
Ещё один важный момент: осенний призыв пройдёт в строгие, установленные законом сроки — с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Это ежегодная процедура, которая, в отличие от сборов для граждан в запасе, объявленных отдельным указом ещё в январе, касается только новобранцев.