4 часа
Новости

Российский Генштаб развеял слухи о срочниках

В российском Генштабе снова заверили: ни один солдат-срочник осеннего призыва не окажется в зоне спецоперации. Всех новобранцев распределят по частям только на российской территории.
военный билет
Срочников не будут задействовать в выполнении задач специальной военной операции. Такое заявление, по данным «Ленты.ру», сделал вице-адмирал Владимир Цимлянский из Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Будущим солдатам и их родителям дали чёткий сигнал: все призывники отправятся отдавать долг родине исключительно в пункты постоянной дислокации. Это значит — служба пройдёт на территории Российской Федерации, без командировок в новые регионы.

Представитель Генштаба подчеркнул, что осенняя призывная кампания — это плановое мероприятие. Оно никак не связано с ходом СВО. Срок службы остаётся прежним — стандартные 12 месяцев.

Как минимум треть новобранцев сначала попадёт в учебные части. Там они в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получать специальность, и только потом их направят в войска.

Весенний призыв 2025 года, по отчётам того же Цимлянского, прошёл по плану и в полном объёме. Тогда ряды армии пополнили 160 тысяч человек. Перевозка новобранцев к местам службы потребовала задействовать десятки рейсов гражданской и военной авиации, а также 15 воинских эшелонов.

Ещё один важный момент: осенний призыв пройдёт в строгие, установленные законом сроки — с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Это ежегодная процедура, которая, в отличие от сборов для граждан в запасе, объявленных отдельным указом ещё в январе, касается только новобранцев.

